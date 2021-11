Détail des différentes édition d'Elden Ring

Édition collector

Le jeu : Un disque pour les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One, et un code de téléchargement numérique dans la boîte du jeu pour la version PC.

3 illustrations sur carton exclusives représentant le paysage de l'ENTRE-TERRE (Taille : 135 × 170 mm).

Un écusson brodé exclusif.

3 autocollants exclusifs représentant des emblèmes du jeu.

Une affiche exclusive représentant un héros d'antan (Taille : 393 × 334 mm).

Bande-son numérique.

Steelbook exclusif.

Artbook relié de 40 pages.

Livre relié.

Statue de Malenia (23 cm).

Édition collector premium

Une réplique officielle du casque de Malenia. La quantité est limitée à 6000 unités dans le monde).



. Elles plairont, sans aucun doute, à tous les collectionneurs qui ont été séduits par le jeu de FromSoftware.Comme vous pouvez le voir, cette édition collector, également disponible dans une version premium, est particulièrement fournie. Nous retrouvons bien évidemment le jeu (en numérique sur PC), un artbook, un steelbook, la soundtrack et une figurine de Malenia de 23 centimètres de hauteur. Pour la version Premium, vendue 60 euros de plus, un casque en taille 1:1 est rajouté.Voici, vendu sur PC et consoles pour la somme de 198,99 euros.Concernant l'. Elle est vendue sur PC et consoles pour la somme de 259,99 euros.arrivera, pour rappel, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 25 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à moindre coût, grâce à notre partenaire