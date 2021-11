Elden Ring montre 15 minutes de son gameplay

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,49 € au lieu de 59,99 €, soit 26 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En sachant qu'il est l'œuvre deux personnes respectées et admirées dans leurs milieux respectifs,. En dépit d'un léger report (un mois, de janvier à février 2022), la communauté souhaite découvrir cette nouvelle œuvre, qui s'annonce encore plus grande que les précédentes productions de FromSoftware, surtout qu'il est aussi bien destiné aux amateurs des jeux Souls qu'aux néophytes.Afin d'augmenter cette attente, mais aussi pour dévoiler quelques informations, le titre restant malgré tout assez mystérieux, une vidéo de gameplay longue de quinze minutes a été partagée ce 4 novembre. Durant ces différentes séquences, nous faisons donc connaissance avec cet univers fantastique, mêlant environnements sombres et lumineux, des plaines montagneuses ou donjons à explorer, qui s'annonce relativement riche. Les combats ont également été montrés, que ce soit avec des ennemis lambdas ou des boss, mettant alors en avant plusieurs mécaniques.Si vous faites partie des curieux souhaitant en découvrir plus à propos d', vous pouvez visionner, ci-dessous, le gameplay du jeu. Rappelons également qu' une alpha fermée est organisée du 12 au 15 novembre , laquelle permettra aux développeurs d'avoir un retour sur l'expérience et d'apporter, si besoin, quelques équilibrages.arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 25 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à moindre coût, grâce à notre partenaire