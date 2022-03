Elden Ring : Plateau d'Atlus, comment atteindre cette région ?

Plateau d'Atlus, astuces pour débloquer la région

Ascenseur de Dectus

Passage secret (sans Médaillon de Dectus)

Après la région de Liurnia, les joueurs et les joueuses doivent, normalement,. Or, l'accès à cette zone nécessite un certain item, nommé le Médaillon de Dectus. Mais il existe un autre passage permettant d'accéder à cette nouvelle zone. Ainsi, nous vous expliquonsPour rejoindre le Plateau d'Atlus, le plus simple, et probablement le plus rapide, est d'atteindre l'Ascenseur de Dectus, situé au nord de Liurnia.Une fois que vous possédez la partie gauche et droite du Médaillon de Dectus, il vous suffira de vous rendre à l'Ascenseur. Là, votre personnage assemblera automatiquement ces deux items et l'accès vous sera alors ouvert.Si vous ne possédez pas les deux parties du Médaillon de Dectus, et que vous ne voulez pas prendre la peine d'aller les chercher, il existe un autre accès pour rejoindre le Plateau d'Atlus.Si vous vous y rendez, vous vous retrouverez au pied d'une falaise. Vous verrez alors différentes plateformes et échelles vous permettant de grimper au sommet de ladite falaise. Attention tout de même, vous rencontrerez d'innombrables ennemis, dont des chauves-souris, sur votre passage. Le chemin est assez long et est un tantinet challengeant.Par ailleurs, à la fin, vous devrez éliminer un ennemi majeur, soit Makar, le dragon de magma. En le tuant, vous aurez alors accès à un ascenseur. En l'activant et en l'empruntant,Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :