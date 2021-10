Comment s'inscrire à la bêta fermée d'Elden Ring ?

→ De 12h à 15h, le 14 novembre 2021 Session 5 → De 4h à 7h, le 15 novembre 2021

Quelques minutes avant d'annoncer le report de la date de sortie d'Elden Ring , FromSoftware, en charge de son développement, avait annoncé une meilleure nouvelle :. Ces tests ne sont hélas pas accessibles à tous, et seuls quelques chanceux auront la chance de découvrir en avant-première la nouvelle production de Hidetaka Miyazaki. Si vous faites partie de celles et ceux voulant y participer, voici ce qu'il faut faire.Pour participer à cette, qui durera trois jours, vous devez tout simplement vous inscrire à ce test sur le site officiel. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un, sinon connectez-vous ici et suivez les instructions. Quelques questions vous seront alors posées, notamment pour savoir quel type de joueurs vous êtes (si vous avez déjà joué à Dark Souls par exemple) et ensuite pour savoir votre plateforme sur laquelle vous souhaitez participer à ces tests. Vous avez jusqu'au 1novembre pour vous inscrire.Une fois l'inscription à ce test faite, vous allez devoir patienter jusqu'au 9 novembre, moment où les gagnants seront avertis, via l'adresse mail utilisée lors de l'inscription. Si vous n'en recevez pas à cette date, c'est que vous ne faites malheureusement pas partie des chanceux. Sachant que seuls 50 000 accès seront distribués, autant dire que la probabilité pour être sélectionné est faible.Pour ce qui est deen elle-même, elle se déroulera en cinq sessions, pour que chaque joueur, où qu'il se trouve, puisse en profiter :Cettene proposera bien évidemment pas la version définitive du jeu et les développeurs expliquent qu'elle a pour objectif « d'améliorer la qualité du produit final ». Les retours suite à ce test seront donc importants pour apporter des améliorations ou modifications.La sortie finale d'est attendue pour le 25 février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.