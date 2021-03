Elden Ring : Microsoft dément une annonce lors de son prochain événement

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) February 28, 2021

I’ll keep that vague at least for now because I don’t want to get anyone in trouble, but I have seen tangible evidence that Elden Ring exists and will be shown in the near future. No idea when - could be weeks could be months — Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En effet, selon plusieurs bruits de couloir, Microsoft organiserait durant ce mois de mars un Xbox Games Showcase, lequel aurait notamment permis de nous dévoiler quelques informations supplémentaires à propos d' Eleden Ring , l'un des jeux les plus attendus. Toutefois, le fruit de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin ne devrait pas être au cœur de cet événement selon Microsoft, qui a balayé la rumeur, par le biais d'Aaron Greenberg, directeur marketing.Néanmoins, que les futurs joueurs du RPG se rassurent :, dont Jason Schreier. Le journaliste explique qu'il a vu « des preuves concrètes que le jeu existe et qu'il sera montré dans un avenir proche ». Selon lui, nous devrions en savoir plus dans les mois à venir, au plus tard, affirmant également qu'il a été retardé à plusieurs reprises.En attendant de revoir, qui ne s'est plus montré depuis l'E3 2019, nous rappelons que certaines personnes ont eu la chance d'y jouer, dont Phil Spencer, qui l'a qualifié de très ambitieux . À l'époque, le titre était prévu sur PC, PS4 et Xbox One, mais la donne pourrait avoir changé et il pourrait arriver sur PS5 et Xbox Series.