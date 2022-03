Elden Ring : Récupérer deux graines dorées avec la quête de Kenneth Haight

Quête de Kenneth Haight et deux graines dorées

Accepter la quête de Kennet Haight

Premier cheminement et première graine dorée

Tuer Kenneth Haight et deuxième graine dorée

Dans le monde d'Elden Ring, les joueurs et les joueurs rencontreront beaucoup de PNJ. Certains sont plus importants que d'autres, et donnent des quêtes plus ou moins longues. Parmi eux, Kenneth Haight.Pour trouver Kenneth Haight, il faudra se rendre à un endroit bien précis. En effet, l'homme est positionné sur une ruine en hauteur près du site de grâce, en haut sur l'image ci-dessous. Attention, plusieurs ennemis seront postés sous la bâtisse. Vous pouvez les affronter ou les contourner pour atteindre le sommet de la ruine.Une fois devant lui, parlez-lui. Il vous demandera d'aller à son ancienne demeure, située en bas à droite de cette même image. Vous pouvez alors accepter sa quête en répondant par la proposition « Offrir ses services ».. Ils ne sont pas si redoutables que cela, mais ils restent nombreux et pourraient mettre à mal votre barre de santé. Avancez donc prudemment vers l'entrée du Fort., reposant aux pieds d'un arbre. Récupérez-la et continuez votre progression.Libérez les lieux puis grimpez vers le haut d'une tour. Là, une chevalière vous attendra. Il faudra l'éliminer pour accomplir la quête de Kenneth Haight.. Vous pouvez faire de même. Le PNJ se tiendra au même endroit que le chevalier précédemment tué. Il est possible de discuter avec lui, à ce moment précis. C'est alors que vous recevrez en récompense une dague en acier-monde.Par ailleurs, notons qu'après cette courte discussion,Il est assez vif et possède une fiole de santé, mais il n'est pas aussi difficile à battre que cela.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies vous désirez vous procurer le jeu :