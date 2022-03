Elden Ring : Le Ray Tracing ajouté grâce à un mod

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Bien que les développeurs de chez FromSoftware aient promis d'ajouter, dans un futur plus ou moins proche, le Ray-Tracing à leur dernier jeu en date, Elden Ring, les joueurs et joueuses sont impatients. À tel point que certains n'ont pas réussi à patienter :, et plus précisément sur le site nexusmods.com Nommé « Elden Ring 2 »,. De ce fait, ceux qui utiliseront ce mod pourront avoir des reflets plus nets sur les étendues aquatiques, des ombres plus profondes et se voulant plus réalistes, en plus de nouveaux rendus pour les textures et nuances de peaux. Par ailleurs,: « plus de détails, plus d'occlusion ambiante, de meilleurs reflets, de meilleures ombres [...] ». Tout en restant fidèle à la direction artistique d'origine,, de manière générale.Pour rappel, si vous désirez vous lancer dans l'aventure Elden Ring, nous vous avons concocté un guide recensant quelques conseils et astuces afin de bien débuter Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :