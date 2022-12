Elden Ring : Le Colisée ajouté via une mise à jour gratuite

Le Colisée arrive sur Elden Ring

Le dernier titre en date de FromSoftware,, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu au mois de février 2022. Le soft refait parler de lui, en ce jour, carEn effet, Bandai Namco a, récemment, annoncé qu'. Celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir le. Selon les informations partagées dans la description du trailer, plusieurs Colisées seront disponibles, notamment à Limgrave, Leyndell et Caelid. Dans le Colisée, les joueurs pourront « s'engager dans des batailles telles que des duels, des chacun pour soi et des combats d'équipe ».À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si les joueurs pourront récupérer diverses récompenses, à l'issue de leurs affrontements. Il y a fort à parier que le patch notes de ladite mise à jour, qui n'est pour le moment pas disponible, nous permettra d'en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Elden Ring est arrivé le 25 février de cette année et est à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Notre test du jeu et plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu sur PC :