Elden Ring : Lame double d'Eleonora, où trouver l'arme ?

Lame double d'Eleonora, astuces pour la récupérer

Emplacement : Plateau d'Atlus

Invasion et combat d'ennemi

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,99 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans le dernier titre de FromSoftware, les joueuses et les joueurs peuvent récupérer une multitude d'armes diverses.semble plutôt intéressante pour les builds Dextérité, Foi et surtout Saignement. Ainsi, l'ayant découvert, de notre côté, nous vous indiquonsAfin de récupéreril est impératif d'avoir débloqué le Plateau d'Atlus. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous indiquions la marche à suivre afin de rejoindre cette nouvelle région, dans un guide dédié . Par ailleurs, il convient d'avoir démarré la quête de Yura, qui se trouve tout d'abord en Nécrolimbe (près du Lac d'Agheel) puis à Liurnia (près de l'Académie Raya Lucaria).Dans tous les cas, si vous avez entrepris la quête de ce PNJ, il faudra vous rendre au, à un certain moment. Et plus précisément, à la. Nous vous indiquons l'emplacement exact, via l'image ci-dessous.En vous rendant à la Deuxième Église de Marika, et en ayant suivi la quête de Yura, vous devriez subir une invasion.. Il vous faudra la tuer afin de récupérer son arme, la Lame double d'Eleonora. Nous vous invitons à la prudence, cet ennemi inflige des dégâts importants.. La Lame double d'Eleonora est intéressante pour tous les joueurs et les joueuses jouant avec. En effet, son effet passif est le suivant : « Accumule du saignement (33) ». Il vous faudra avoir les statistiques suivantes, afin de l'équiper et profiter de ses capacités : 12 en Force, 21 en Dextérité et 19 en Ésotérisme.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :