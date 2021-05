Elden Ring : L'objectif est de le lancer avant mars 2022, une nouvelle vidéo a leaké

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Suite à l'annonce de la participation de Bandai Namco à l'E3 2021 , nous sommes nombreux à attendre une plus large présentation d'lors de l'événement, tout en espérant une date de sortie. Selon le dernier rapport financier de Kadokawa Corporation (via VGC ), maison-mère de FromSoftware,Actuellement, son lancement serait effectivement programmé avant la fin de l'année fiscale en cours, soit le 31 mars 2022. Toutefois, la société se veut prudente et n'exclut pas de devoir le reporter à la période suivante, notamment à cause de la période délicate dans laquelle nous nous trouvons, empêchant parfois le bon déroulement des phases de développement. Mais une sortie en fin d'année, ou en mars (Sekiro: Shadows Die Twice, dernier jeu du studio, était sorti à cette période), est donc fortement envisagée, et espérée par la communauté.En parallèle de cette information, une nouvelle fuite d'images a eu lieu,. Si vous souhaitez la voir, vous pouvez visionner cette courte vidéo ici , via Imgur.Espérons en découvrir un peu plus dans un gros mois, au début du mois de juin,et sera, pour rappel, totalement numérique.