Elden Ring : Invocation Cendres de soldats au pavois, où et comment la récupérer ?

Invocation des Cendres de soldats au pavois, comment la récupérer ?

Emplacement : Nokron, la ville éternelle

Exploration et découverte du loot

. En effet, elles permettent aux utilisateurs de faire apparaître des créatures alliées, lors de divers combats contre des boss ou des ennemis majeurs. De ce fait, nous vous indiquonsDans toutes les régions de l'Entre-terre, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer du loot, des items, mais aussi des invocations. Si, la plupart du temps, il est nécessaire de tuer un boss précis ou bien de se rendre dans un donjon particulier, les Cendres de soldats au pavois sont un tantinet plus faciles à aller chercher. Ainsi, c'est à, que vous devrez vous rendre.Si vous ne savez pas comment débloquer cette région souterraine, dans Elden Ring, nous vous avons concocté un guide indiquant la marche à suivre.Les Cendres de soldats au pavois sont relativement faciles à trouver et récupérer. Une fois que vous aurez atteint Nokron, la ville éternelle et que vous aurez débloqué, il vous suffira de vous diriger vers la droite.Longezet accédez à, disposant de deux petits jardins clôturés et gardés par des squelettes. Nous vous indiquons l'emplacement exact grâce aux images ci-dessus., dans le jardin au fond, sur la droite de ladite cour. Interagissez avec le corps et l'item pour récupérer l'invocation. Ces Cendres seront disponibles dans votre inventaire, et vous pourrez alors les équiper.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :