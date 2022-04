Elden Ring : Invocation Cendres de larme imitatrice, où la récupérer ?

Invocation des Cendres de larme imitatrice, comment la récupérer ?

Emplacement : Nokron, la ville éternelle

Clé-lame de pierre et coffre

PC Édition Standard → 42,79 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. En effet, elles permettent aux utilisateurs de faire apparaître des créatures alliées, lors de divers combats contre des boss ou des ennemis majeurs. De ce fait, nous vous indiquonsAfin de récupérer les Cendres de larme imitatrice, il faudra, comme d'habitude, se rendre à un endroit précis. En effet, elles sont situées dans. Dans un précédent guide , nous vous indiquions, d'ailleurs, comment quels étaient les prérequis nécessaires pour s'y rendre et surtout comment rejoindre cette zone.Une fois que vous êtes dans la ville éternelle, il faudra vous rendre. À partir de là, il convient de grimper sur les toits des bâtiments pour rejoindre une église, via une fenêtre. Quand vous aurez investi les lieux, vous pourrez voir une porte dont l'accès est bloqué par un brouillard blanc. Nous vous indiquons l'emplacement exact grâce à l'image ci-dessus.Près de cette porte, vous apercevrez une statue de gargouille. Vous pourrez débloquer l'accès à cette salle grâce à une. Si vous procédez de la sorte, veillez à tuer l'ennemi présent dans la pièce. Une fois que vous avez réussi l'affrontement,Cette invocation est relativement intéressante : en utilisant des PC et une partie de vos PV, vous pourrez invoquer un slime. Or, celui-ci se métamorphose et. Il possède alors le même équipement que vous et les mêmes techniques de combat. Autant dire que si vous avez un bon build, invoquer une copie de soi-même peut vite devenir dangereux et dévastateur pour vos ennemis.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :