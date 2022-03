Elden Ring est le meilleur lancement pour une nouvelle licence depuis The Division

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Depuis la fin du mois de février et la sortie d'Elden Ring, sans grande surprise. Le RPG, dans la lignée des Souls, était en effet très attendu, et de nombreux joueurs se sont plongés dans le genre sans pour autant avoir une connaissance poussée des Dark Souls. Les retours ont été très positifs, ce qui en a motivé d'autres à franchir le pas. Comme attendu, Selon l'European Monthly Charts, Elden Ring fait même mieux, sorti en 2016. En termes de lancement pur et simple, D'ailleurs, nous apprenons que près de 44 % des ventes ont eu lieu sur PC, ce qui n'est pas étonnant au vu de ses statistiques sur Steam, avec plus de 760 000 dans les heures qui ont suivi sa sortie, une prouesse pour un jeu solo. Pour le reste, 27 % des joueurs sont sur PS5, 16 % sur Xbox et 13% sur PS4. Avec le temps, il ne serait pas surprenant de voir Elden Ring devenir l'un des jeux les plus vendus, puisqu'il est bien parti pour devenir une référence vidéoludique. Aucun chiffre concernant les ventes n'a pour le moment été communiqué.