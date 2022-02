Elden Ring dépasse les 760 000 joueurs simultanés, septième meilleure performance sur Steam

PC Édition Standard → 44,39 € au lieu de 59,99 €, soit 26 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Elden Ring faisait partie des jeux les plus attendus de ce début d'année 2022, pour de multiples raisons. Après les notes de la presse, frôlant un sans-faute, cette attente a été d'autant plus importante,. Sorti finalement ce 25 février, les résultats parlent déjà pour lui :, en termes de chiffres a minima.En effet, sur Steam, dans les heures qui ont suivi son lancement,. Surtout, cette performance fait d'Elden Ring le septième meilleur jeu, en termes d'utilisateurs simultanés, sur Steam, de tous les temps. Le titre de FromSoftware se place juste derrière Cyberpunk 2077 et ses 830 000 et (loin) devant Valheim et ses 498 000 joueurs.Nul doute que ce week-end, de nombreux autres joueurs tenteront l'expérience, permettant, peut-être, à, ce qui serait un réel exploit, pour un jeu solo.Malgré ces chiffres, les joueurs ne sont, pourtant, pas tous conquis par l'expérience, notamment à cause des trop nombreux problèmes qui persistent, malgré la mise à jour day one . À l'heure actuelle, les évaluations sur Steam ne sont que « moyennes ».Si vous n'avez pas encore acheté Elden Ring , et que vous comptez le faire, sachez que notre partenaire Instant Gaming, vous le propose sur les plateformes suivantes :