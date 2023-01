Elden Ring devient le jeu le plus récompensé et surpasse The Last of Us Part II

Plus de 330 récompenses pour Elden Ring

Il y a encore peu de temps,, développé par Naughty Dog et sorti en juin 2020, détenait le titre de « jeu le plus récompensé ». Or, ce n'est plus le cas. Le dernier soft du studio de développement FromSoftware,En effet, d'après une publication sur RestEra,, au moment où nous écrivons ces lignes,: 287 ont été attribuées par la presse spécialisée et 44 par les joueurs et joueuses. Ce qui est plutôt impressionnant, vous en conviendrez certainement.Comme dit précédemment, The Last of Us Part II détenait jusqu'à présent le record avec 322 distinctions. À ce sujet, récemment, Elden Ring a été élu « Jeu de l'année » aux Steam Awards 2022 . Un titre également remporté lors des Game Awards 2022 Pour rappel, au début du mois de décembre de l'année dernière, Elden Ring a accueilli le DLC gratuit Colosseum. Grâce à ce contenu additionnel, les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'affronter via plusieurs modes de jeu (Escouade, Duel, etc.), et ce dans trois Colisées (Limgrave, Leyndell, Caelid).Elden Ring est disponible depuis février 2022 et est à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Notre test du jeu et plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :