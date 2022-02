Elden Ring devient l'un des jeux les mieux notés

97/100 pour la version PS5.

95/100 pour la version Xbox Series X.

95/100 pour la version PC.

PC Édition Standard → 43,49 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 56,89 € au lieu de 69,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si les joueurs et les joueuses n'ont plus que quelques heures à patienter avant le lancement officiel d'Elden Ring ( les heures de sortie et prétéléchargement sont connues ), la plupart des rédactions spécialisées ont récemment publié leur test et ont attribué leur note.En faisant un tour d'horizon des tests français et internationaux, nous pouvons prendre conscience des très nombreux éloges faits au soft de FromSoftware. Beaucoup saluent la création de l'univers d'Elden Ring, ainsi que son monde ouvert et son gameplay. Certaines rédactions n'ont d'ailleurs pas hésité à lui attribuer la note maximale, que ce soit du côté francophone, ou à l'international. De notre côté, la notation est tout aussi bonne est notre test est d'ores et déjà disponible.Bien souvent, c'est le fameux site Metacritic , recensant la plupart des reviews, qui fait autorité. Sur celui-ci, nous pouvons remarquer des moyennes très positives, pour les différentes versions d'Elden Ring :Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande sur les plateformes suivantes :