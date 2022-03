Elden Ring : 12 millions de copies vendues dans le monde

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Depuis sa sortie officielle, Elden Ring est au centre de l'actualité vidéoludique et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Tant et si bien que le dernier titre de FromSoftware est le meilleur lancement pour une nouvelle licence, depuis The Division en 2016 . Par ailleurs, il est le jeu le plus vendu de ce début d'année 2022 aux États-Unis . Mais ce n'est pas tout.C'est désormais officiel et cela a été annoncé récemment :Ces chiffres englobent les ventes effectuées sur toutes les plateformes de jeu. Il y a fort à parier que ces statistiques vont encore grimper, dans les prochaines semaines et mois, tant de nombreux joueurs et joueuses se disent tentés, mais n'ont pas encore sauté le pas.Les chiffres exacts, en ce qui concerne le marché français, n'ont pas encore été dévoilés. Susceptible d'être publiés dans les prochains jours, il faut donc attendre une communication officielle de la part de FromSoftware ou bien de Bandai Namco à ce sujet, pour en avoir le cœur net.Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore acheté, et que vous comptez le faire, sachez que notre partenaire Instant Gaming, vous le propose sur les plateformes suivantes :