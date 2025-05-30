Revenante Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage jouable ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le personnage jouable Revenante sur Elden Ring Nightreign.
Sur le nouveau jeu de FromSoftware, Elden Ring Nightreign
, les joueurs et les joueuses ont accès à 8 personnages jouables (archétypes). Toutefois, deux d'entre eux ne sont pas disponibles dès les premières minutes de jeu et doivent, ainsi, être débloqués. C'est le cas de Revenante
, qui est plutôt intéressante à jouer, malgré ces quelques défauts.
Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer Revenante sur Elden Ring Nightreign
, tout en vous apportant de plus amples détails concernant ses capacités.
Comment débloquer le personnage Revenante sur Elden Ring Nightreign ?
Afin de débloquer le personnage jouable Revenante sur Elden Ring Nightreign
, il est nécessaire d'effectuer diverses actions spécifiques. Premièrement, il est impératif d'avoir éliminé le premier Nightlord/Seigneur Nocturne, soit Tricéphale/Gladius. Deuxièmement, sachez qu'il faut avoir débloqué le personnage Duchesse
.
Dès que cela est fait, retournez au Bastion de la Table ronde et allez voir le marchand-jarre. Accédez à son inventaire puis achetez lui l'objet nommé « Cadre souillé ». Lorsque cet objet est dans votre inventaire, ouvrez la carte du Bastion. Vous devriez normalement voir une icône avec un point d'exclamation dans un coin, sur la partie droite. Allez-y pour apercevoir un fantôme. Interagissez avec et décidez de toucher le fantôme.
Cette action vous transportera, dès lors, dans une autre zone (soit celle du tutoriel). En vous approchant de la ruine face à vous, vous découvrirez une arène. À ce moment-là, vous devez éliminer Revenante
(nommée ici « Idole nocturne »), qui est devant vous. Attention cela ne sera pas chose aisée car ledit personnage invoque diverses créatures spectrales. De notre côté, nous avons décidé d'éliminer celui le plus rapide, puis de nous concentrer sur Idole Nocturne. Remarquons, néanmoins, qu'en cas de défaite, vous pourrez recommencer le combat, en interagissant de nouveau avec le fantôme au Bastion de la Table ronde.
Dans tous les cas, une fois que vous aurez vaincu cet ennemi, vous débloquerez le personnage jouable Revenante sur Elden Ring Nightreign
. Vous pourrez, dès lors, la sélectionner pour vos prochaines expéditions (runs), si vous le désirez.
Détails sur Revenante, l'un des archétypes d'Elden Ring Nightreign
Sur Elden Ring Nightreign, Revenante
est un personnage assez intéressant, dû fait de ses capacités, mais est, néanmoins, plutôt faible. D'ailleurs, voici quelques détails concernant l'archétype Revenante, disponible sur Elden Ring Nightreign
, afin que vous puissiez vous faire une première idée de son gameplay :
- Capacité passive
- Nécromancie → Vous ranimez des cadavres ennemis pour qu'ils combattent à vos côtés.
- Compétence de personnage
- Invocation d'esprit → Vous jouez un air de lyre et invoquez un proche défaut qui se bat à vos côtés.
- Technique ultime
- Marche immortelle → Vous déchainez votre courroux venger et rendez vos alliés et vous immortels.
Rappelons, pour conclure, qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
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