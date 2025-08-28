Elden Ring Nightreign va rendre les expéditions encore plus difficiles avec le mode l'Abîme de la Nuit

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 16h52
FromSoftware a, récemment, annoncé qu'Elden Ring Nightreign va se doter d'un mode rendant les expéditions encore plus difficiles pour les joueurs.
Elden Ring Nightreign va rendre les expéditions encore plus difficiles avec le mode l'Abîme de la Nuit
Depuis la sortie d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware a implanté plusieurs nouveautés sur son jeu multijoueur, notamment les « Everdark Sovereign » ou encore le mode duo. Le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vient, d'ailleurs, d'annoncer le mode l'Abîme de la Nuit à destination d'Elden Ring Nightreign.

Le mode l'Abîme de la Nuit, augmentant la difficulté, arrive sur Elden Ring Nightreign

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X Elden Ring et de Bandai Namco, FromSoftware a indiqué qu'Elden Ring Nightreign va très bientôt se doter du mode l'Abîme de la nuit (« The Deep of Night » dans la langue de Shakespeare).
Les développeurs ont, en outre, partagé sa date de sortie : c'est dès le 11 septembre 2025 que les joueurs et les joueuses les plus téméraires pourront lancer des expéditions selon le mode l'Abîme de la Nuit sur Elden Ring Nightreign.

Qu'est-ce que c'est le mode l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring: Nightreign ?

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Comme indiqué dans un article sur le site de Bandai Namco, le mode l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring Nightreign est à destination des joueurs les plus expérimentés, étant donné que ce mode va rendre les expéditions encore plus difficiles

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Cette difficulté accrue transparaîtra à plusieurs niveaux : les ennemis seront plus redoutables, il ne sera pas possible de sélectionner le Seigneur Nocturne à affronter à la fin de la session et les événements de terrain rare ne seront plus précisés. De plus, ce mode disposera d'un système de profondeurs
La difficulté augmentera à mesure que vous vous enfoncerez dans les profondeurs. Votre score fluctuera en fonction de vos victoires et de vos défaites et déterminera votre niveau de « profondeur ».
Il est également précisé que les niveaux de profondeur 4 et 5 mettront les joueurs à rude épreuve puisque ceux-ci proposeront « des combats sans fin pour les aventuriers les plus intrépides ». Toutefois, la communauté peut s'attendre à récupérer de nouveaux objets plus ou moins intéressants, notamment des reliques ou encore des armes, en terminant des expéditions en Abîme de la Nuit.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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