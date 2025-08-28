Elden Ring Nightreign va rendre les expéditions encore plus difficiles avec le mode l'Abîme de la Nuit

FromSoftware a, récemment, annoncé qu'Elden Ring Nightreign va se doter d'un mode rendant les expéditions encore plus difficiles pour les joueurs.

Le mode l'Abîme de la Nuit, augmentant la difficulté, arrive sur Elden Ring Nightreign

Un mal pourpre s'agite dans l'abîme obscur, sa rage brute s'infiltrant dans vos ennemis.



L'Abîme de la Nuit, un nouveau mode de difficulté destiné aux Nocturnes chevronnés débarque le 11 septembre 2025 dans ELDEN RING NIGHTREIGN.https://t.co/WJ8eKpfUg5 pic.twitter.com/8JFm51j1lB — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) August 28, 2025

Qu'est-ce que c'est le mode l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring: Nightreign ?

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La difficulté augmentera à mesure que vous vous enfoncerez dans les profondeurs. Votre score fluctuera en fonction de vos victoires et de vos défaites et déterminera votre niveau de « profondeur ».

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PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 44,29 € au lieu de 55 €, soit 19 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Depuis la sortie d', FromSoftware a implanté plusieurs nouveautés sur son jeu multijoueur, notamment les « Everdark Sovereign » ou encore le mode duo. Le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vient, d'ailleurs, d'annoncerEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X Elden Ring et de Bandai Namco, FromSoftware a indiqué qu'(« The Deep of Night » dans la langue de Shakespeare).Les développeurs ont, en outre, partagé sa date de sortie :Comme indiqué dans un article sur le site de Bandai Namco,: les ennemis seront plus redoutables, il ne sera pas possible de sélectionner le Seigneur Nocturne à affronter à la fin de la session et les événements de terrain rare ne seront plus précisés. De plus,Il est également précisé que les niveaux de profondeur 4 et 5 mettront les joueurs à rude épreuve puisque ceux-ci proposeront « des combats sans fin pour les aventuriers les plus intrépides »., notamment des reliques ou encore des armes, en terminant des expéditions en Abîme de la Nuit.Rendez-vous donc le 11 septembre 2025 pour essayer le mode l'Abîme de la Nuit d'. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :