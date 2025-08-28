Elden Ring Nightreign va rendre les expéditions encore plus difficiles avec le mode l'Abîme de la Nuit

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Les développeurs ont, en outre, partagé sa date de sortie : c'est dès le 11 septembre 2025 que les joueurs et les joueuses les plus téméraires pourront lancer des expéditions selon le mode l'Abîme de la Nuit sur Elden Ring Nightreign.
Un mal pourpre s'agite dans l'abîme obscur, sa rage brute s'infiltrant dans vos ennemis.— BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) August 28, 2025
L'Abîme de la Nuit, un nouveau mode de difficulté destiné aux Nocturnes chevronnés débarque le 11 septembre 2025 dans ELDEN RING NIGHTREIGN.https://t.co/WJ8eKpfUg5 pic.twitter.com/8JFm51j1lB
La difficulté augmentera à mesure que vous vous enfoncerez dans les profondeurs. Votre score fluctuera en fonction de vos victoires et de vos défaites et déterminera votre niveau de « profondeur ».Il est également précisé que les niveaux de profondeur 4 et 5 mettront les joueurs à rude épreuve puisque ceux-ci proposeront « des combats sans fin pour les aventuriers les plus intrépides ». Toutefois, la communauté peut s'attendre à récupérer de nouveaux objets plus ou moins intéressants, notamment des reliques ou encore des armes, en terminant des expéditions en Abîme de la Nuit.
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