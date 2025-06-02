Tier list des classes Elden Ring Nightreign : Quels sont les meilleurs personnages jouables ?

Retrouvez notre tier list des meilleures classes d'Elden Ring Nightreign, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage sur le jeu de FromSoftware.

Tier list des meilleures classes d'Elden Ring Nightreign

S Oeil perçant A Duchesse Rôdeur B Anachorète Exécuteur Gardien Revenante C Forban







Tier S des classes/archétypes d'Elden Ring Nightreign

Œil perçant/Ironeye

Capacité Passive : Vision d'aigle Votre vision acérée vous permet de trouver plus d'objets sur vos ennemis.

Compétence : Marque Vous tranchez votre ennemi et créez ainsi temporairement des points faibles.

Technique Ultime : Tir unique Vous décochez une flèche très rapide qui ignore les défenses.



Tier A des classes/archétypes d'Elden Ring Nightreign

Rôdeur/Wylder

Capacité Passive : Sixième sens Échappez à la mort une fois.

Compétence : Coup de griffes Vous lancez un grappin pour attirer un ennemi ou vous déplacer rapidement.

Technique Ultime : Pieu brutal Vous projetez un pieu de fer qui engendre une explosion puissante.



Duchesse/Duchess

Capacité Passive : Pose grandiose Vos attaques et vos esquives sont efficaces. Vous pouvez cumuler les esquives.

Compétence : Répétition Vous ressassez les événements récents pour blesser les ennemis proches.

Technique Ultime : Grand Final Vous faites naître une légère brume vous dissimulant vous et vos alliés proches.



Tier B des classes/archétypes d'Elden Ring Nightreign

Gardien/Guardian

Capacité Passive : Garde d'acier Vous vous ancrez dans le sol, bouclier levé, et renforcez votre garde.

Compétence : Tourbillon Vous battez d'une aile dont le claquement génère un cyclone.

Technique Ultime : Ailes salvatrices Vous effectuez un bond et plongez vers le sol pour créer une aura protectrice.



Anachorète/Recluse

Capacité Passive : Défense élémentaire Vous pouvez voir et collecter les résidus d'affinité pour récupérer des PC.

Compétence : Cocktail magique Collectez les résidus d'affinité des cibles pour lancer un cocktail magique tirant parti de ces affinités.

Technique Ultime : Aria sanglante Vous entonnez des chants sanglants interdits pour marquer les ennemis proches.



Exécuteur/Executor

Capacité Passive : Ténacité Vous bénéficiez de bonus lorsque vous vous remettez d'altérations de statut. L'effet augmente l'attaque et la vitesse de récupération d'endurance.

Compétence : Épée maudite Vous conjurez une épée maudite capable de renvoyer les attaques ennemies. Parer plusieurs fois révèle la lame, ce qui vous permet d'asséner des attaques puissantes. Impossible de courir en brandissant la lame enchantée.

Technique Ultime : Aspects du Creuset : bête Vous puisez dans votre jauge de compétence ultime pour prendre la forme d'une bête et attaquer. À réactiver pour dissiper la transformation.



Revenante/Revenant

Capacité Passive : Nécromancie Vous ranimez des cadavres ennemis pour qu'ils combattent à vos côtés. Vous invoquez des fantômes au combat, lesquels fuient et se dissipent après un certain temps. Maintenir pour les faire exploser.

Compétence : Invocation d'esprit Vous jouez un air de lyre et invoquez un proche défunt qui se bat à vos côtés. Choisir entre Helen, un page agile, Frederick, un cuisinier robuste, ou Sebastian, un majordome attentionné.

Technique Ultime : Marche Immortelle Vous déchaînez votre courroux vengeur et rendez vos alliés et vous immortels. Vous ranimez un allié presque mort et le transformez en guerrier immortel.



Tier C des classes/archétypes d'Elden Ring Nightreign

Forban/Raider

Capacité Passive : Hargne Guerrière Ne peut pas être mis à terre pendant l'utilisation de la compétence Riposte.

Compétence : Riposte Vous adoptez une posture offensive et frappez vigoureusement. Une posture défensive qui réduit les dégâts subis. Cette compétence améliorée permet de contraindre les ennemis les plus imposants à flancher.

Technique Ultime : Stèle Totémique Invoque une gigantesque pierre tombale qui inflige des dégâts, renforce les alliés proches et peut servir de plateforme.



Comme vous le savez probablement déjà,propose plusieurs personnages jouables, dits Nightfarers en anglais et Nocturnes en français. Pour chaque partie, soit expédition, les joueurs et les joueuses doivent choisir l'un d'entre eux parmi les différents archétypes proposés. De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandentà l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons laLes informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage jouable, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu.Pour cette, nous nous sommes également basés sur les compétences et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.Rappelons également que cetteest basée sur la méta actuelle d'et qu'elle est donc vouée à évoluer selon les nouvelles classes qui seront intégrées au fil du temps. En effet, selon les dernières informations connues, FromSoftware apportera, via un DLC, de nouveaux personnages qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un archétype, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.Œil perçant (ou « Ironeye » en anglais) est décrit comme un « archer vif qui fait preuve d'une grande précision ». Ce personnage jouable est intéressant à jouer car il excelle dans les combats à distance et peut, par ailleurs, réanimer un allié sans avoir à s'approcher des ennemis. Sa technique ultime est plutôt dévastatrice également.Rôdeur ( ou « Wylder » en anglais) est « un personnage aux capacités assez équilibrées. Facile à prendre en main, difficile à maîtriser ». Cet archétype est idéal pour les débutants, étant donné qu'il se veut plutôt polyvalent et facile à prendre en main. Son grappin est très utile pour se déplacer rapidement et sa technique ultime fait beaucoup de dégâts.Duchesse (ou « Duchess » en anglais) est considérée comme un « personnage spécialisé dans l'évasion. Elle peut d'ailleurs en enchaîner plusieurs facilement ». Agile et plutôt rapide, Duchesse est un excellent choix pour les joueurs et les joueuses qui préfèrent l'esquive à la parade et qui souhaitent une certaine mobilité.Gardien (ou « Guardian » en anglais) est « doté de puissantes capacités défensives et d'un bouclier lui permettant de repousser les attaques ennemies ». Misant davantage sur la défense, Gardien est intéressant à jouer.Anachorète (ou « Recluse » en anglais) est décrite comme un « personnage disposant de compétences magiques qui lui permettant de lancer des sorts puissants ». Véritable mage, Anachorète peut infliger des dégâts importants, mais peut aussi être un tantinet difficile à maîtriser.Exécuteur (ou « Executor » en anglais) est un « paria maniant une lame maudite ». Ce personnage jouable mise davantage sur la parade, plutôt que sur l'esquive. Cet archétype est efficace, notamment lorsqu'il est bien maîtrisé.Revenante (ou « Revenant » en anglais) est décrite comme une « âme d'une dame manipulant les esprits dans sa quête de vengeance ». Faisant davantage office de support/soutien, Revenante est intéressante à jouer, en raison de sa technique ultime et de sa capacité passive, mais est assez faible.Forban (ou « Raider » en anglais) est un « redoutable navigateur des mers, adepte des armes colossales ». Cet archétype est assez similaire à la classe barbare sur un autre jeu. Infligeant des dégâts importants, Forban n'est malheureusement pas le personnage le plus intéressant, selon nous.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.