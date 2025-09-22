Elden Ring Nightreign va ajuster son mode l'Abîme de la nuit

FromSoftware a, récemment, indiqué que le mode l'Abîme de la nuit d'Elden Ring Nightreign va prochainement profiter de correctifs et d'ajustements attendus.
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign
a accueilli, au cours du mois de septembre 2025, le mode l'Abîme de la nuit, qui rehausse la difficulté et donc à destination des joueurs désirant un vrai challenge. Malheureusement, la communauté a rencontré quelques problèmes avec ce mode. FromSoftware est conscient de la situation et a ainsi prévu de corriger les soucis mais aussi d'implanter des ajustements pour le mode l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring Nightreign, à travers une prochaine mise à jour
.
Elden Ring Nightreign va recevoir une mise à jour pour son mode l'Abîme de la nuit
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring, FromSoftware a annoncé qu'une mise à jour arrive très prochainement sur Elden Ring Nightreign
. Ce patch corrigera un problème rencontré par les joueurs et les joueuses, notamment via le mode l'Abîme de la nuit
, et plus précisément ses niveaux de profondeur.
Ces derniers ont remarqué que le niveau de profondeur n'augmentait pas après une victoire. Si c'est votre cas, bonne nouvelle : FromSoftware a donc prévu de corriger cela via une prochaine mise à jour, qui ne dispose pas encore de date de sortie. Mais, ce n'est pas tout. Le studio de développement va profiter de ce patch pour implanter de nouvelles fonctionnalités sur Elden Ring Nightreign
.
De nouvelles fonctionnalités en approche sur Elden Ring Nightreign
En complément du correctif, la prochaine mise à jour d'Elden Ring Nightreign apportera deux nouveaux paramètres pour le mode l'Abîme de la nuit
. La première fonctionnalité donnera aux joueurs et aux joueuses la possibilité de réduire « volontairement » le niveau de profondeur
. La deuxième, baptisée « rank demotion protection », accordera, quant à elle, une protection contre la perte de rang
:
Lorsque vous atteignez les niveaux de profondeur 3, 4 et 5, vous bénéficiez d'une protection contre la perte de rang. Cela vous empêchera de perdre un niveau de profondeur après une défaite qui déclencherait cette perte. La protection contre la perte de rang s'appliquera pour 1 défait au niveau de profondeur 3, et 2 défaites aux niveaux de profondeur 4 et 5.
Cette protection s'applique également après avoir atteint à nouveau ces niveaux après une rétrogradation de niveau de profondeur.
De plus, FromSoftware précise que les joueurs de niveau de profondeur 1 qui sont « associés à des joueurs mieux classés lors d'une expédition de niveau de profondeur 2+, le joueur de niveau 1 ne perdra pas de points en cas de défaite
».
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC
- Édition Standard → 29,99 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Deluxe → 34,59 € au lieu de 55 €, soit 37 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)