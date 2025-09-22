Elden Ring Nightreign va ajuster son mode l'Abîme de la nuit

FromSoftware a, récemment, indiqué que le mode l'Abîme de la nuit d'Elden Ring Nightreign va prochainement profiter de correctifs et d'ajustements attendus.

Elden Ring Nightreign va recevoir une mise à jour pour son mode l'Abîme de la nuit

Nightfarers,



An upcoming update to #ELDENRING #NIGHTREIGN will bring a temporary fix to an identified issue regarding Depth levels not increasing after a victory, as well as quality-of-life features to the Deep of Night mode.



Learn more: https://t.co/tli46JEYZT — ELDEN RING (@ELDENRING) September 19, 2025

De nouvelles fonctionnalités en approche sur Elden Ring Nightreign

Lorsque vous atteignez les niveaux de profondeur 3, 4 et 5, vous bénéficiez d'une protection contre la perte de rang. Cela vous empêchera de perdre un niveau de profondeur après une défaite qui déclencherait cette perte. La protection contre la perte de rang s'appliquera pour 1 défait au niveau de profondeur 3, et 2 défaites aux niveaux de profondeur 4 et 5.



Cette protection s'applique également après avoir atteint à nouveau ces niveaux après une rétrogradation de niveau de profondeur.

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Comme vous le savez probablement déjà,a accueilli, au cours du mois de septembre 2025, le mode l'Abîme de la nuit, qui rehausse la difficulté et donc à destination des joueurs désirant un vrai challenge. Malheureusement, la communauté a rencontré quelques problèmes avec ce mode.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring,. Ce patch corrigera, et plus précisément ses niveaux de profondeur.Ces derniers ont remarqué que le niveau de profondeur n'augmentait pas après une victoire. Si c'est votre cas, bonne nouvelle : FromSoftware a donc prévu de corriger cela via une prochaine mise à jour, qui ne dispose pas encore de date de sortie. Mais, ce n'est pas tout.En complément du correctif,. La première fonctionnalité donnera aux joueurs et aux joueuses. La deuxième, baptisée « rank demotion protection », accordera, quant à elle,De plus, FromSoftware précise que les joueurs de niveau de profondeur 1 qui sont « associés à des joueurs mieux classés lors d'une expédition de niveau de profondeur 2+, le joueur de niveau 1 ne perdra pas de points en cas de défaite ».Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :