Elden Ring Nightreign précise la période de sortie de son DLC

Elden Ring Nightreign devrait se doter de son DLC dans les mois à venir, une fenêtre de sortie a été précisée.
Disponible depuis la fin du mois de mai 2025, Elden Ring Nightreign
a rencontré un beau succès, aussi bien critique que commercial. Il ne fut donc pas étonnant d'apprendre que FromSoftware a prévu un DLC. D'ailleurs, de nouvelles informations à ce sujet ont été dévoilées, révélant ainsi une fenêtre de sortie pour le DLC d'Elden Ring Nightreign
.
Une arrivée dans les prochains mois pour le DLC d'Elden Ring Nightreign
Il y a très peu de temps, la société mère de FromSoftware, soit Kadokawa, a partagé un nouveau rapport financier
. Dans ce document, il est possible de lire les phrases suivantes, à propos du DLC d'Elden Ring Nightreign
à venir :
FromSoftware développe actuellement le DLC d'ELDEN RING NIGHTREIGN (sortie prévue au cours de l'exercice 2025), ELDEN Ring Tarnished Edition (sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch 2) et The Duskbloods (sortie prévue en 2026).
Ainsi, la mention « sortie prévue au cours de l'exercice 2025
» signifie que le DLC d'Elden Ring Nightreign devrait sortir d'ici le 31 mars 2026
. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de fenêtre de sortie plus précise. Remarquons, en outre, qu'il se peut que FromSoftware décide de reporter le lancement de ce contenu additionnel à destination d'Elden Ring Nightreign
.
Quel contenu pour le DLC d'Elden Ring Nightreign ?
Il y a fort à parier que le DLC d'Elden Ring Nightreign
ajoutera de nouveaux Nightfarers (personnages jouables) ainsi que de nouveaux boss. Néanmoins, FromSoftware n'a pas partagé de détails à son sujet. Il se peut que le studio choisisse la cérémonie des Game Awards de cette année 2025 pour lever le voile sur le DLC d'Elden Ring Nightreign
. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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