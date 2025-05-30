Elden Ring Nightreign : Obscurité, comment obtenir cette monnaie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 mai 2025 à 16h53
Elden Ring Nightreign propose une monnaie spécifique, dite Obscurité. Nous vous expliquons comment en obtenir dans ce qui suit.
Elden Ring Nightreign : Obscurité, comment obtenir cette monnaie ?
Comme un grand nombre d'autres jeux, Elden Ring Nightreign, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, dispose d'une monnaie spécifique. Celle-ci est baptisée Obscurité (« Murk » dans la langue de Shakespeare), et est utile pour divers éléments. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en collecter.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, ci-dessous, comment obtenir des points d'Obscurité sur Elden Ring Nightreign, tout en vous expliquant leur utilité.

Comment gagner de l'Obscurité sur Elden Ring Nightreign ?

elden-ring-nightreign-monnaie-obscuriteSur Elden Ring Nightreign, obtenir de l'Obscurité (ou points d'Obscurité, si vous préférez - item représenté par le logo ci-contre) est possible de diverses façons.

La première consiste tout simplement à jouer. En effet, en lançant des expéditions, qu'elles soient couronnées de succès ou non, vous récupérerez automatiquement de l'Obscurité, en tant que récompense finale. D'après les différents retours et notre propre expérience sur le jeu, il semblerait que le nombre de points d'Obscurité gagnés varie en fonction du temps passé au sein même d'une expédition et si le Nightlord a été vaincu ou non.

Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, à chaque fin d'expédition, vous collectez de l'Obscurité. Le nombre obtenu sera affiché sur votre écran, lorsque le titre annonce les récompenses que vous avez gagnées.

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Autrement, sachez que vous pouvez récupérer de l'Obscurité d'une autre façon, soit en vendant les reliques que vous n'utilisez pas ou que vous jugez inintéressantes. Pour cela, il vous suffit d'interagir avec le rite de relique, placé au Bastion de la Table ronde, et de sélectionner l'onglet dédié à la revente. À partir de ce moment-là, choisissez les reliques indésirables et vendez-les pour obtenir de l'Obscurité.

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L'Obscurité, à quoi ça sert sur Elden Ring Nightreign ? 

Sur Elden Ring Nightreign, l'Obscurité est une monnaie relativement intéressante, car elle permet d'obtenir divers items plus ou moins importants. Ainsi, les points d'Obscurité, sur l'opus Nightreign, peuvent être utilisés pour :
  • Acheter des reliques auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table ronde.
  • Acheter des emotes auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table Ronde.
  • Acheter des coupes, pour les personnages jouables, au marchand-jarre du Bastion de la Table ronde.
    • Ces items permettent d'activer de nouveaux slots de reliques pour les différents archétypes du jeu.
  • Acheter de nouvelles tenues via la garde-robe, au Bastion de la Table Ronde.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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