Elden Ring Nightreign : Obscurité, comment obtenir cette monnaie ?

Elden Ring Nightreign propose une monnaie spécifique, dite Obscurité. Nous vous expliquons comment en obtenir dans ce qui suit.

Comment gagner de l'Obscurité sur Elden Ring Nightreign ?

L'Obscurité, à quoi ça sert sur Elden Ring Nightreign ?

Acheter des reliques auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table ronde.

Acheter des emotes auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table Ronde.

Acheter des coupes, pour les personnages jouables, au marchand-jarre du Bastion de la Table ronde. Ces items permettent d'activer de nouveaux slots de reliques pour les différents archétypes du jeu.

Acheter de nouvelles tenues via la garde-robe, au Bastion de la Table Ronde. D'ailleurs, nous vous expliquons comment changer l'apparence des personnages sur Elden Ring Nightreign.



Comme un grand nombre d'autres jeux,, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, dispose d'une monnaie spécifique. Celle-ci est baptisée(« Murk » dans la langue de Shakespeare), et est utile pour divers éléments. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en collecter.C'est pourquoi, nous vous expliquons, ci-dessous,, tout en vous expliquant leur utilité.(ou points d'Obscurité, si vous préférez - item représenté par le logo ci-contre) est possible de diverses façons.La première consiste tout simplement à jouer. En effet, en lançant des expéditions, qu'elles soient couronnées de succès ou non, vous, en tant que récompense finale. D'après les différents retours et notre propre expérience sur le jeu, il semblerait que le nombre de points d'gagnés varie en fonction du temps passé au sein même d'une expédition et si le Nightlord a été vaincu ou non.Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, à chaque fin d'expédition, vous. Le nombre obtenu sera affiché sur votre écran, lorsque le titre annonce les récompenses que vous avez gagnées.Autrement, sachez que vous pouvezd'une autre façon, soit en vendant les reliques que vous n'utilisez pas ou que vous jugez inintéressantes. Pour cela, il vous suffit d'interagir avec le rite de relique, placé au Bastion de la Table ronde, et de sélectionner l'onglet dédié à la revente. À partir de ce moment-là, choisissez les reliques indésirables et vendez-les pourSurest une monnaie relativement intéressante, car elle permet d'obtenir divers items plus ou moins importants. Ainsi,, peuvent être utilisés pour :Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.