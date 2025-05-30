Apparence Elden Ring Nightreign : Comment changer les tenues des personnages ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 mai 2025 à 15h07
Si vous souhaitez changer l'apparence des personnages jouables sur Elden Ring Nightreign, en sélectionnant de nouvelles tenues, sachez que nous vous expliquons comment faire.
Apparence Elden Ring Nightreign : Comment changer les tenues des personnages ?
Sur le tout nouveau jeu de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, il est tout à fait possible de modifier l'apparence des personnages jouables, notamment en changeant leur tenue. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas disponible dès les premières heures de jeu et peut-être un peu difficile à débloquer. D'autant plus que le jeu ne vous partage aucune information à ce sujet.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment changer l'apparence des personnages jouables sur Elden Ring Nightreign.

Comment changer l'apparence des personnages jouables sur Elden Ring Nightreign ?

Afin de modifier l'apparence des Nightfarers/Nocturnes sur Elden Ring Nightreign, il est impératif d'avoir accès à la garde-robe. Or, celle-ci n'est pas disponible en début d'aventure. Pour débloquer la garde-robe sur Elden Ring Nightreign, il convient d'avoir réussi à vaincre deux Nightlords/Seigneurs Nocturnes (le tout premier, soit Tricéphale/Gladius compte). D'après les différents retours, tuer deux fois le même Seigneur Nocturne ne fonctionne pas.

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Dans tous les cas, dès que vous avez vaincu deux boss, et une fois de retour au Bastion de la Table ronde, le majordome vous signalera le fait qu'une garde-robe a été installée dans l'entrepôt. Il s'agit, en réalité, d'un miroir. Ainsi, si vous désirez changer la tenue d'un personnage jouable sur Elden Ring Nightreign, pour modifier son apparence, il vous suffit d'aller dans l'entrepôt et d'interagir avec la garde-robe. Vous pouvez effectuer cette opération autant de fois que désiré.

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Comment obtenir de nouvelles tenues pour les personnages sur Elden Ring Nightreign ?

Débloquer de nouvelles tenues pour les personnages jouables sur Elden Ring Nightreign n'est pas forcément difficile, mais peut prendre un peu de temps.

Vous pouvez, notamment, acheter de nouveaux vêtements pour les archétypes via la garde-robe, et ce, en échange de points d'Obscurité (que vous obtenez à chaque fin d'expédition ou en revendant des reliques). Autrement, sachez que compléter certains souvenirs, liés aux personnages, peut vous permettre de récupérer de nouvelles tenues. 
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Vous savez, désormais, comment changer l'apparence des personnages jouables sur Elden Ring Nightreign, et comment débloquer de nouvelles tenues pour ces derniers. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu coopératif de FromSoftware et de Bandai Namco est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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