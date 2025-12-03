Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03, en lien avec le DLC The Forsaken Hollows, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
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Patch notes de la mise à jour 1.03., pour le DLC The Forsaken Hollows, d'Elden Ring Nightreign
Nouvelles fonctionnalités
- Ajout de la prise en charge de « The Forsaken Hollows ».
- Si vous possédez le DLC « The Forsaken Hollows », il sera affiché dans le coin inférieur droit de l'écran titre
- Ajout de l'affichage des reliques actuellement équipées dans le menu de sélection de personnages.
- Vous pouvez vérifier les effets des reliques équipées en basculant l'affichage.
- Ajout d'une fonctionnalité permettant de définir des noms lors de l'enregistrement de presets de reliques dans le menu adéquat.
- Les noms attribués peuvent être modifiés dans la section All Presets.
- L'ordre des presets de chaque personnage peut désormais être modifié dans la section All Presets du menu adéquat.
- Dans le menu Relic Rites, il est désormais possible de modifier l'ordre des presets (mais pas celui des personnages eux-mêmes) dans la section All Relics.
- Ajout du « Deep Large Scenic Flatstone » à la boutique Collector Signboard.
- L'affichage des couches de la carte peut désormais être basculé dans le menu des résultats.
- Les reliques équipées par chaque joueur peuvent désormais être affichées dans le menu des résultats.
- Les reliques ne peuvent être affichées que pour les sessions jouées en version 1.02 ou ultérieure.
- Les joueurs dont l'Oobjectif personnel requiert de vaincre une cible spécifique lors d'un Souvenir peuvent désormais participer à des expéditions avec des joueurs dont l'objectif personnel ne requiert pas de vaincre une cible spécifique.
- Les objectifs personnels ne nécessitant pas de détruire la cible n'apparaîtront que pour un seul joueur par expédition.
- Le nombre de fioles sera désormais mis en évidence dans les situations suivantes :
- Lorsque le nombre de fioles atteint la capacité maximale,
- Lorsqu'un effet déclenché par un ennemi influence la flasque.
- La position verticale de l'icône de rune sur la boussole sera désormais affichée si les runes laissées à la mort se trouvent significativement au-dessus ou en dessous du personnage.
- Vous pouvez désormais mettre en évidence des événements spécifiques situés sur une couche de carte d'un niveau différent de la position actuelle du personnage dans le menu de la carte.
- Ajustement de l'écran de sélection des Dormant Power afin que la jauge de HP et les autres éléments d'interface restent visibles.
- Ajustement de la liste des armes vendues dans les boutiques de Limveld.
- Ajout des Fire Pots à l'inventaire de la boutique située dans le Spirit Shelter.
- Le verrouillage de cible sur les ennemis situés derrière le joueur ne se relâche plus lorsque la tombe invoquée par l'Ultimate Art du Raider apparaît.
Ajustements pour l'équilibrage
- De manière générale, les conditions de déclenchement des effets de Relics activés à faible HP, des effets passifs d'équipement et des effets spéciaux ont été élargies.
Modifications des effets spéciaux et passifs
- Ajout de nouveaux effets passifs :
- Amélioration des attaques de mêlée.
- Améliorations des attaques dashées.
- Amélioration des attaques après une roulade.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Attack Power lors du maniement à deux mains.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Attack Up lors du maniement de deux armes.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Chain Attack Finishers.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Charge Attacks.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Jump Attacks.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Guard Counters.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Improved Skill Attack Power.
- Augmentation de l'efficacité de l'effet passif Physical Attack Up.
- Élargissement des conditions de déclenchement et réduction de l'efficacité de l'effet passif Improved Damage Negation at Low HP.
- Élargissement des conditions de déclenchement et réduction de l'efficacité du talisman « Blue-Feathered Branchsword ».
Modifications pour les effets de reliques
- Augmentation de l'effet de Physical Attack Up.
- Augmentation de l'effet de Improved Initial Standard Attack.
- Augmentation de l'effet de Improved Critical Hits.
- Augmentation de l'effet de Improved Guard Counters.
- Augmentation de l'effet de Improved XXX Damage (hors armes de type arc).
- Augmentation de l'effet de Improved Attack Power with 3+ XX Equipped (hors armes de type arc).
- Élargissement des conditions de déclenchement et réduction de l'efficacité de Improved Damage Negation at Low HP.
Autres changements
- Réduction de la consommation de FP et augmentation de la puissance de l'invocation « Wrath of God ».
Corrections et améliorations
- Correction d'un problème dans l'événement d'invasion Augur où le personnage n'était pas correctement téléporté vers la zone de combat contre Augur si le joueur effectuait un coup critique au moment du déclenchement de la téléportation.
- Atténuation d'un problème empêchant l'activation de certains sites de grâce et églises et rendant impossible la montée en niveau ou l'ajout de fioles dans certaines conditions.
- Correction d'un problème où la portée de « Night's Tide » différait entre joueurs lors de la reconnexion à une session dans certaines conditions.
- Correction d'un problème empêchant l'apparition des armes de type Hammer équipées du skill « Prayerful Strike ».
- Correction d'un problème où les effets soignant ou améliorant les alliés ne s'appliquaient pas aux personnages effectuant une esquive ou leur Ultimate Art.
- Correction d'un problème où les points de faiblesse créés par le skill « Marking » d'Ironeye apparaissaient pour certains joueurs mais pas pour d'autres.
- Correction d'un problème où la compétence « Retaliate » du Raider était annulée et faisait tressaillir le personnage lorsqu'il recevait certaines attaques sans dégâts.
- Correction d'un problème où les résidus d'affinité générés par la capacité passive « Elemental Defense » de Recluse n'apparaissaient pas lorsqu'ils étaient touchés par certaines attaques ennemies.
- Correction d'un problème où les dégâts de Stagger n'étaient pas appliqués lors de la parade de certaines attaques ennemies avec Executeur.
- Correction d'un problème où la fenêtre d'esquive de certaines attaques ennemies imprégnées de darkness ne correspondait pas au comportement prévu.
- Correction d'un problème dans les Depths Relics où l'effet « Greenspill Crystal Tear » en possession en début d'expédition ne s'affichait pas.
- Correction d'un problème lié au mauvais affichage d'une jauge dans le menu d'expédition.
- Correction d'un problème dans le menu des reliques où l'icône indiquant le placement dans d'autres emplacements ne s'affichait pas correctement.
- Correction d'un problème dans l'écran de sélection de Dormant Power où l'indicateur de rareté n'apparaissait pas sur les icônes d'équipement et d'objets.
- Correction d'un problème où le tri par consommation de FP dans le menu Sparring Equipment et le codex des Sparring Grounds ne fonctionnait pas correctement pour la liste des Sorts et Incantations.
- Correction d'un problème dans le menu des résultats et le menu Victor's Record où les attributs ajoutés aux armes des personnages par les reliques n'étaient pas correctement reflétés.
- Correction d'un problème dans le menu des résultats où les effets spéciaux détenus par d'autres joueurs n'étaient plus enregistrés au-delà d'un certain nombre.
- Correction d'un problème où, si une session était dissoute immédiatement après le départ d'un joueur, le message de retour à cette session continuait d'apparaître à l'écran titre même après avoir sélectionné OK.
- Correction de plusieurs problèmes de rendu graphique.
- Correction d'un problème où certains effets sonores ne se jouaient pas correctement.
- Correction de certains textes.
- Diverses améliorations de performance et corrections supplémentaires.
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