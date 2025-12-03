Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03, en lien avec le DLC The Forsaken Hollows, patch notes et détails



le 03 décembre 2025 à 14h27 Publié par Clémence Usseglio le 03 décembre 2025 à 14h27

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03, qui ajoute la prise en charge du DLC The Forsaken Hollows et apporte des changements, d'Elden Ring Nightreign.