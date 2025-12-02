Elden Ring Nightreign : Heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, que ce soit sur consoles ou bien PC.

Heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign en France

Quel est le prix du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?

Quel est le contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?





PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 44,39 € au lieu de 55 €, soit 19 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,va s'offrir, au début du mois de décembre 2025, un DLC, baptisé The Forsaken Hollows. Introduisant de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux personnages jouables et de nouveaux boss, ledit contenu additionnel d'est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisonsAvant tout, remarquons que le DLC The Forsaken Hollows d'doit sortir le 4 décembre 2025. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos de sonAinsi,. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu concernées. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne en ce qui concerne le premier contenu additionnel d'D'après les informations disponibles sur les différents stores, le DLC The Forsaken Hollows d'est vendu à 15 euros. Toutefois, celles et ceux qui ont acheté l'édition Deluxe d'n'auront pas un seul centime à débourser, étant donné que ledit DLC est inclus.Le DLC The Forsaken Hollows d'introduit, comme dit précédemment, plusieurs nouveaux contenus. Ainsi, la communauté peut s'attendre à deux nouveaux personnages jouables, aussi dits « Nightfarers » : Scholar et Undertaker. De plus, les développeurs ont prévu deux nouveaux boss, mais aussi un nouvel événement de terrain, entre autres.Rendez-vous donc le 4 décembre 2025 pour découvrir le DLC The Forsaken Hollows d', qui est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu de base tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :