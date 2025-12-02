Elden Ring Nightreign : Heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows en France sur consoles et PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 décembre 2025 à 15h53
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, que ce soit sur consoles ou bien PC.
Elden Ring Nightreign : Heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows en France sur consoles et PC
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign va s'offrir, au début du mois de décembre 2025, un DLC, baptisé The Forsaken Hollows. Introduisant de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux personnages jouables et de nouveaux boss, ledit contenu additionnel d'Elden Ring Nightreign est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign en France sur consoles ainsi que sur PC.

Heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign en France

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Avant tout, remarquons que le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign doit sortir le 4 décembre 2025. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos de son horaire de lancement.

Ainsi, l'heure de sortie du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign est fixée à 00h (heure française), le 4 décembre 2025. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu concernées. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne en ce qui concerne le premier contenu additionnel d'Elden Ring Nightreign.

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Quel est le prix du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?

D'après les informations disponibles sur les différents stores, le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign est vendu à 15 euros. Toutefois, celles et ceux qui ont acheté l'édition Deluxe d'Elden Ring Nightreign n'auront pas un seul centime à débourser, étant donné que ledit DLC est inclus. 

Miniature vidéo

Quel est le contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ? 

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Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign introduit, comme dit précédemment, plusieurs nouveaux contenus. Ainsi, la communauté peut s'attendre à deux nouveaux personnages jouables, aussi dits « Nightfarers » : Scholar et Undertaker. De plus, les développeurs ont prévu deux nouveaux boss, mais aussi un nouvel événement de terrain, entre autres.

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Rendez-vous donc le 4 décembre 2025 pour découvrir le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, qui est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu de base tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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