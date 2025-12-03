Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows rehausse la difficulté, sans être insurmontable

Le directeur Junya Ishizaki a, récemment, évoqué la difficulté du DLC The Forsaken Hollows, qui arrive très prochainement, d'Elden Ring Nightreign.
Comme vous le savez, FromSoftware a prévu de lancer le premier DLC d'Elden Ring Nightreign
, intitulé The Forsaken Hollows, le 4 décembre 2025. Ce nouveau contenu additionnel devrait, d'ailleurs, proposer une difficulté un peu plus élevée, sans pour autant être insurmontable et « ridicule »
.
Un défi relevé mais pas impossible pour le DLC d'Elden Ring Nightreign
En effet, lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GameSpot, Junya Ishizaki, le directeur dudit contenu additionnel, a parlé de la difficulté du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign
. Ce dernier a souligné que si le curseur de la difficulté grimpe, il ne s'agit pas de tomber dans l'absurde. L'objectif est de proposer un « défi équitable » qui saura tester les limites des joueurs sans les punir injustement
.
Je pense que l'équilibrage est tellement subjectif. Une grande partie de nos réflexions après la sortie, en travaillant sur le DLC, a consisté à garder cet équilibrage à l'esprit par rapport à notre vision initiale. Une fois cet équilibrage établi, comment pouvons-nous adopter une approche différente et concevoir de nouveaux ennemis, de nouveaux personnages et ce genre de choses pour jouer là-dessus ?
Cette hausse de la difficulté n'est pas surprenante pour les habitués du genre
, qui se souviennent encore de l'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring, qui propose un véritable défi. Cependant, l'équipe de développement apporte une nuance notable : le DLC The Forsaken Hollows ne doit pas être hermétique aux nouveaux joueurs
. L'idée est de créer une courbe de progression qui permet même aux néophytes de s'investir, tout en déstabilisant les vétérans.
Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign : Vers le frisson de la découverte
Pour Junya Ishizaki, l'enjeu principal est, en quelque sorte, de briser la routine des joueurs expérimentés qui maîtrisent déjà les mécaniques sur le bout des doigts
. Ceux qui ont de nombreuses heures à leur actif doivent se sentir à nouveau vulnérables et perdus, comme au premier jour. C'est cette sensation de « première fois » que le studio souhaite insuffler, de nouveau, à travers le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign
.
Ainsi, chaque fois que les gens qui ont beaucoup joué au jeu principal se lanceront dans le contenu du DLC, ils pourront retrouver un peu de ce sentiment qu'ils avaient lorsqu'ils ont joué à Nightreign pour la première fois, où il y a encore une part de mystère qu'ils essaient de comprendre.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu de base tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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