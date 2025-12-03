Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows rehausse la difficulté, sans être insurmontable

Le directeur Junya Ishizaki a, récemment, évoqué la difficulté du DLC The Forsaken Hollows, qui arrive très prochainement, d'Elden Ring Nightreign.

Un défi relevé mais pas impossible pour le DLC d'Elden Ring Nightreign

Je pense que l'équilibrage est tellement subjectif. Une grande partie de nos réflexions après la sortie, en travaillant sur le DLC, a consisté à garder cet équilibrage à l'esprit par rapport à notre vision initiale. Une fois cet équilibrage établi, comment pouvons-nous adopter une approche différente et concevoir de nouveaux ennemis, de nouveaux personnages et ce genre de choses pour jouer là-dessus ?

Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows Is "Definitely" Harder, But "Not Ridiculous" https://t.co/ZPpr4rkeff — GameSpot (@GameSpot) December 2, 2025

Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign : Vers le frisson de la découverte

Ainsi, chaque fois que les gens qui ont beaucoup joué au jeu principal se lanceront dans le contenu du DLC, ils pourront retrouver un peu de ce sentiment qu'ils avaient lorsqu'ils ont joué à Nightreign pour la première fois, où il y a encore une part de mystère qu'ils essaient de comprendre.

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Comme vous le savez, FromSoftware a prévu de lancer le premier DLC d', intitulé The Forsaken Hollows, le 4 décembre 2025.En effet, lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GameSpot,. Ce dernier a souligné que si le curseur de la difficulté grimpe, il ne s'agit pas de tomber dans l'absurde., qui se souviennent encore de l'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring, qui propose un véritable défi. Cependant,. L'idée est de créer une courbe de progression qui permet même aux néophytes de s'investir, tout en déstabilisant les vétérans.. Ceux qui ont de nombreuses heures à leur actif doivent se sentir à nouveau vulnérables et perdus, comme au premier jour.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu de base tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :