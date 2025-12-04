La Fossoyeuse Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage La Fossoyeuse sur Elden Ring Nightreign.

Comment débloquer le personnage La Fossoyeuse sur Elden Ring Nightreign ?

Des prérequis à respecter

Débloquer La Fossoyeuse sur Elden Ring Nightreign

Lancez le jeu sur votre plateforme.

Chargez votre partie.

Une fois au Bastion de la Table Ronde, cherchez le Majordome de fer.

Parlez-lui. Ce dernier vous explique qu'il a un message du petit marchand-jarre.

Approchez-vous du petit marchand-jarre, qui pointe du doigt la porte près de lui.

Ouvrez la porte.

Vous atterrissez dans une arène avec un boss et deux personnages, soient L'Érudit et La Fossoyeuse.

Vous pouvez essayer de vaincre le boss. Toutefois, si vous perdez, cela n'est pas grave.

De retour au Bastion de la Table Ronde, rentrez dans la pièce près du petit marchand-jarre, via la porte que vous avez ouverte il y a quelques secondes.

Au fond de la pièce, vous verrez La Fossoyeuse.

Parlez-lui pour qu'elle rejoigne le roster du jeu.













Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté, au début du mois de décembre 2025, de son tout premier DLC, nommé « The Forsaken Hollows » dans la langue de Shakespeare. Ce contenu additionnel a apporté plusieurs nouveautés, dont deux personnages jouables : L'Érudit et. Toutefois, ces Nightfarers ne sont pas disponibles via le menu de sélection de personnages au lancement du jeu et doivent être débloqués.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant tout, et comme vous vous en doutez, il est impératif d'avoir acheté le DLC The Forsaken Hollows d'afin de profiter de son contenu, et donc avoir accès au personnage. Si tel est le cas, sachez qu'il convient également d'avoir vaincu le tout premier boss du jeu de base, à savoir Tricéphale. Si ces deux conditions sont bien respectées, vous pouvezn'est en réalité pas très compliqué. La manipulation ne devrait, d'ailleurs, vous prendre que quelques secondes, si vous avez rempli les conditions listées ci-dessus. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pourVous avez, ainsi, réussi à. Vous pouvez désormais la sélectionner et la jouer pour votre prochaine expédition. Et si vous désirez débloquer le deuxième Nightfarer dudit contenu additionnel, sachez que nous vous donnons la marche à suivre pour débloquer L'Érudit dans un article spécifique.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le DLC The Forsaken Hollows est payant (15 euros, environ).