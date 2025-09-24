Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.3 du 24 septembre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2025 à 11h57
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.02.3, déployée le 24 septembre 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.3 du 24 septembre 2025, patch notes et détails
En ce mercredi 24 septembre 2025, Elden Ring Nightreign se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.02.3. Comme prévu, cette nouvelle mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et des correctifs pour le mode l'Abîme de la Nuit. FromSoftware en a également profité pour ajuster certains éléments du jeu.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.02.3, déployée le 24 septembre 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.02.3 d'Elden Ring Nightreign

Nouvelles fonctionnalités et ajustements

Ajouts et changements pour le mode l'Abîme de la nuit

  • Ajout d'une fonction permettant de diminuer votre niveau de Profondeur dans le mode Deep of Night/l'Abîme de la nuit d'un niveau.
    • Remarque : votre classement sera alors réajusté à la valeur médiane du niveau inférieur.
  • Protection contre la rétrogradation : à l'atteinte des niveaux de Profondeur 3, 4 et 5, une protection est appliquée contre la perte de rang en cas de défaite.
    • Niveau 3 : protection valable pour 1 défaite.
    • Niveaux 4 et 5 : protection valable pour 2 défaites.
    • Cette protection reste active même en cas de retour à ces niveaux après une rétrogradation.
  • Lorsqu'un joueur de niveau 1 est associé à des joueurs de niveau supérieur dans une expédition de niveau 2 ou plus, il ne perdra pas de points en cas de défaite.
  • Icône de menu d'expédition mise à jour pour les joueurs atteignant la note maximale du niveau 5 dans Deep of Night/l'Abîme de la nuit.
    • Remarque : les joueurs ayant déjà atteint ce niveau avant la mise à jour recevront aussi la nouvelle icône.

Ajustements

Pour les Nightfarers

  • Augmentation de la puissance d'attaque et des dégâts d'étourdissement des attaques Dash et fortes pour la plupart des types d'armes.
  • Augmentation des dégâts d'étourdissement des attaques sautées en ambidextrie pour les Thrusting Swords.
  • Réduction des mêmes dégâts pour les Curved Greatswords et Heavy Thrusting Swords.
  • Renforcement des effets passifs « Improved Skill Attack Power (+1, +2) ».
  • Les effets de reliques du type « Taking Damage Causes XXX » ainsi que l'effet passif « Taking Damage Boosts Damage Negation » ne s'activent plus en cas de garde.
  • L'effet de relique « [Revenant] Expend own HP to fully heal nearby allies when activating Art » s'applique désormais aussi aux alliés sauvés d'un état critique.
  • L'effet spécial « Gradual Restoration by Flash » accorde désormais un petit soin instantané en plus du soin continu.
  • Ajustement de l'effet « Guard counters trigger holy bursts » pour que l'explosion n'annule plus l'état d'étourdissement de l'ennemi.
    • Remarque : ce correctif avait été mal appliqué dans le patch 1.02.2.
  • Augmentation de l'hémorragie provoquée par l'effet « [Wylder] Character Skill inflicts Blood Loss ».
  • Prolongation de la durée de réduction des dégâts ennemis via « [Raider] Hit with Character Skill to Reduce Enemy Attack Power ».
  • Réduction de la quantité de poison appliquée par « [Œil Perçant] Character Skill inflicts Heavy Poison Damage on Poisoned Ennemies ».
    • Les dégâts sont désormais calculés en fonction des PV restants de la cible.
  • Rééquilibrage de l'effet « [Revenant] Increased Max FP upon Ability Activation ».

Pour les ennemis et les combats

  • Réduction des PV des versions « Boss de nuit » des ennemis suivants :
    • « Ancient Dragon », « The Duke's Dear Freja », « Tibia Mariner », « Great Wyrm ».
  • Le « Valiant Gargoyle » est désormais plus facile à étourdir et ses PV ont été réduits.
  • Réduction de la résistance au poison, à la pourriture et à l'hémorragie de « Fallingstar Beast » et « Full-Grown Fallingstar Beast ».
  • Réduction des PV et de la puissance d'attaque de « Maris, Fathom of Night » lors d'une expédition Augur dans le mode Deep of Night/l'Abîme de la nuit.

Corrections et améliorations

  • Correction d'un problème où le vortex de vent de suivi de la compétence Siluria's Woe ne touchait pas les ennemis après l'impact initial.
  • Correction d'un problème où l'effet de l'objet Crimsonwhorl Bubbletear pouvait se réactiver après expiration.
  • Correction d'un problème où les alliés soignés par « La fiole soigne aussi les alliés » n'étaient pas correctement soignés si le joueur possédait aussi « Gradual Restoration by Flask ».
  • Correction d'un problème où le FP n'était pas restauré dans certaines conditions en utilisant la fiole avec l'effet « Unifying Fate ».
  • Correction d'un problème où l'effet passif « Sleep Produces a Mist of Sleep » pouvait générer du brouillard en continu.
  • Correction d'un problème où l'effet « Slowly restore HP for self and nearby allies when HP is low » s'activait sur « Maris, Fathom of Night » quand le joueur s'endormait à cause de ses attaques.
  • Correction de certaines attaques de « Gladius, Beast of Night » ne touchant pas le joueur durant le combat contre « Everdark Sovereign Tricephalos ».
  • Correction d'un problème où les sinners invoqués par « Libra, Creature of Night » pouvaient ne pas apparaître correctement dans le combat contre « Equilibrious Beast ».
  • Correction d'un problème où la jauge de « near-death » était préremplie lors du combat contre le Nightlord final.
  • Correction d'un problème dans Deep of Night/l'Abîme de la Nuit où « latent power » du « Night Assassin » ajoutait une compétence non prévue à l'épée lourde de Wylder.
  • Correction d'un problème dans le menu « Relic Rites » où les reliques profondes équipées par les alliés pouvaient être vendues.

Corrections spécifiques au mode l'Abîme de la nuit

  • Des problèmes ont été identifiés concernant le calcul du classement dans Deep of Night :
    • Les changements de classement n'étaient pas correctement appliqués après certaines expéditions.
    • Les changements pouvaient être cumulés avec ceux d'une expédition suivante.
    • Un correctif provisoire a été déployé avec le patch 1.02.3. Des ajustements supplémentaires sont prévus dans de futures mises à jour.
  • Ajout d'un effet sonore lorsque l'effet passif « Attacks Impaired on Occasion » est déclenché.
  • Correction d'un problème où les effets « Guarding Ups Sorceries & Incantations » et « Shielding Created Holy Ground » voyaient leur minuterie réinitialisée à chaque garde.
  • Correction d'une icône erronée dans les Evergaols où les ennemis marqués étaient affichés avec l'icône standard au lieu de la version Deep of Night/l'Abîme de la nuit.
  • Correction d'un problème d'affichage des icônes de bonus/malus pour les effets passifs négatifs.
  • Correction d'un problème où les armes uniques n'apparaissaient pas dans « Sorcerer's Rise : Untold Power ».
  • Correction d'un problème où le nombre de scarabées variants dans « Shifting Earth : Noklateo » dépassait les attentes.
  • Correction d'un problème dans « Shifting Earth : Rotted Woods » où certaines grâces n'apparaissaient pas sur la carte.
  • Correction d'un problème où les attaques de compétence amplifiées par « [Raider] Hit with Character Skill to Reduce Ennemy Attack Power » n'étourdissaient pas correctement les cibles.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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