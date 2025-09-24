Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.3 du 24 septembre 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign est un action-RPG roguelike standalone de FromSoftware sorti le 30 mai 2025 sur PC et consoles. Jouable en solo, duo ou trio, il propose trois jours d'expédition, des Nightlords à affronter, et huit classes uniques. Ajouts récents : mode duo, versions plus difficiles des boss, et ventes record avec plus de 5 millions de copies écoulées.