Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.1, le détail des correctifs du 12 août

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Patch 1.02.1 Elden Ring Nightreign
Ajustements d'équilibrage
- Amélioration des performances de la compétence « Storm Ruler ».
- Réduction du temps nécessaire pour charger l'effet de tempête.
- Augmentation de la vitesse de la lame libérée par l'attaque.
- Augmentation de la puissance d'attaque lorsque l'attaque n'est pas chargée avec l'effet de tempête.
Corrections de bugs
Note : Nous avons identifié un bug où les soins ne sont pas distribués, ou dont la quantité varie, pour les alliés ayant acquis l'effet passif « Restauration progressive par la fiole ». Ce problème sera corrigé dans une future mise à jour.
- Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'utilisation d'objets au sol empêchait toute action autre que le déplacement et la manipulation de la caméra.
- Correction d'un bug où les effets déclenchés par une garde réussie ne s'activaient pas pour certaines actions de garde.
- Correction d'un bug où le verrouillage de cible se désactivait immédiatement sur les œufs ou insectes parasitant le personnage joueur lorsque l'Art Ultime de la Duchesse « Finale » était actif.
- Correction d'un bug où certaines attaques de l'Souverain des Ténèbres Éternelles « Maris, Abysse de la Nuit » infligeaient des dégâts d'étourdissement même lorsqu'elles étaient annulées par la compétence de l'Exécuteur.
- Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'effet de relique « [Exécuteur] Tant que la compétence de personnage est active, l'utilisation de l'épée maudite restaure les PV » ne s'activait pas.
- Correction d'un bug permettant d'utiliser la compétence « Storm Ruler » sans consommer de FP via des manipulations spécifiques.
- Correction d'un bug où les dégâts infligés aux ennemis par l'effet passif « Gel inflige un nuage de givre » étaient supérieurs à ceux prévus.
- Correction d'un bug où l'utilisation d'une fiole ne soignait pas les PV du joueur lorsqu'il était équipé d'une relique ayant l'effet « La fiole soigne aussi les alliés ».
- Correction d'un bug où la valeur affichée de l'effet « Durée des sorts prolongée » différait de la valeur réelle.
- Correction d'un bug où la couleur des effets générés par certains effets passifs était différente de celle prévue.
- Correction d'un bug où certaines attaques de l'Souverain des Ténèbres Éternelles « Caligo, Miasme de la Nuit » ne touchaient pas les personnages jouables.
- Correction d'un bug où le framerate chutait lors des combats contre les Souverains des Ténèbres Éternelles « Caligo, Miasme de la Nuit » et « Maris, Abysse de la Nuit » dans certaines conditions.
- Correction d'un bug où le nombre de reliques affichées ne correspondait pas au nombre réel lorsqu'on triait par « Trier par taille » ou « Trier par couleur » dans le menu des Rites de Reliques.
- Correction d'un bug où certaines reliques ne pouvaient pas être équipées lors de l'utilisation de filtres spécifiques dans le menu des Rites de Reliques.
- Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'audio pouvait ne pas se jouer correctement.
- Correction d'un bug où l'utilisation continue de sorcelleries et incantations pouvait dégrader les performances de jeu pour les autres joueurs.
- Correction d'un bug où l'activation de certains effets passifs ou l'utilisation continue de sorcelleries et incantations pouvait affecter la stabilité du réseau.
- Correction de certains textes en portugais brésilien.
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