Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.1, le détail des correctifs du 12 août

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 14h17
Une petite mise à jour est déployée ce 12 août dans Elden Ring Nightreign, le but étant de corriger quelques soucis présents depuis le dernier patch important.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.1, le détail des correctifs du 12 août
Alors que les joueurs de Elden Ring Nightreign ont découvert un nouveau mode et bien d'autres chose avec la mise à jour 1.02, les développeurs viennent aujourd'hui apporter un correctif dans le but de corriger des problèmes qui persistaient, mais aussi équilibrer un point précis. Mais sans plus attendre, nous vous proposons le patch notes de la mise à jour 1.02.1 d'Elden Ring Nightreign, disponible sur toutes les plateformes.

Patch 1.02.1 Elden Ring Nightreign

Ajustements d'équilibrage

  • Amélioration des performances de la compétence « Storm Ruler ».
    • Réduction du temps nécessaire pour charger l'effet de tempête.
    • Augmentation de la vitesse de la lame libérée par l'attaque.
    • Augmentation de la puissance d'attaque lorsque l'attaque n'est pas chargée avec l'effet de tempête.

Corrections de bugs

  • Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'utilisation d'objets au sol empêchait toute action autre que le déplacement et la manipulation de la caméra.
  • Correction d'un bug où les effets déclenchés par une garde réussie ne s'activaient pas pour certaines actions de garde.
  • Correction d'un bug où le verrouillage de cible se désactivait immédiatement sur les œufs ou insectes parasitant le personnage joueur lorsque l'Art Ultime de la Duchesse « Finale » était actif.
  • Correction d'un bug où certaines attaques de l'Souverain des Ténèbres Éternelles « Maris, Abysse de la Nuit » infligeaient des dégâts d'étourdissement même lorsqu'elles étaient annulées par la compétence de l'Exécuteur.
  • Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'effet de relique « [Exécuteur] Tant que la compétence de personnage est active, l'utilisation de l'épée maudite restaure les PV » ne s'activait pas.
  • Correction d'un bug permettant d'utiliser la compétence « Storm Ruler » sans consommer de FP via des manipulations spécifiques.
  • Correction d'un bug où les dégâts infligés aux ennemis par l'effet passif « Gel inflige un nuage de givre » étaient supérieurs à ceux prévus.
  • Correction d'un bug où l'utilisation d'une fiole ne soignait pas les PV du joueur lorsqu'il était équipé d'une relique ayant l'effet « La fiole soigne aussi les alliés ».
Note : Nous avons identifié un bug où les soins ne sont pas distribués, ou dont la quantité varie, pour les alliés ayant acquis l'effet passif « Restauration progressive par la fiole ». Ce problème sera corrigé dans une future mise à jour.
  • Correction d'un bug où la valeur affichée de l'effet « Durée des sorts prolongée » différait de la valeur réelle.
  • Correction d'un bug où la couleur des effets générés par certains effets passifs était différente de celle prévue.
  • Correction d'un bug où certaines attaques de l'Souverain des Ténèbres Éternelles « Caligo, Miasme de la Nuit » ne touchaient pas les personnages jouables.
  • Correction d'un bug où le framerate chutait lors des combats contre les Souverains des Ténèbres Éternelles « Caligo, Miasme de la Nuit » et « Maris, Abysse de la Nuit » dans certaines conditions.
  • Correction d'un bug où le nombre de reliques affichées ne correspondait pas au nombre réel lorsqu'on triait par « Trier par taille » ou « Trier par couleur » dans le menu des Rites de Reliques.
  • Correction d'un bug où certaines reliques ne pouvaient pas être équipées lors de l'utilisation de filtres spécifiques dans le menu des Rites de Reliques.
  • Correction d'un bug où, dans certaines conditions, l'audio pouvait ne pas se jouer correctement.
  • Correction d'un bug où l'utilisation continue de sorcelleries et incantations pouvait dégrader les performances de jeu pour les autres joueurs.
  • Correction d'un bug où l'activation de certains effets passifs ou l'utilisation continue de sorcelleries et incantations pouvait affecter la stabilité du réseau.
  • Correction de certains textes en portugais brésilien.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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