Elden Ring Nightreign : Le mode duo possède (enfin) sa date de sortie, c'est pour très bientôt

FromSoftware a, récemment, fait une annonce très attendue par la communauté : le mode duo arrive sur Elden Ring Nightreign.

Le mode duo va être ajouté prochainement sur Elden Ring Nightreign

On July 30, 2025, take on Night's terrors as two kindred souls.

Duo Expeditions will be added in patch 1.02 of #ELDENRING #NIGHTREIGN. pic.twitter.com/0JlELoqg0C — ELDEN RING (@ELDENRING) July 25, 2025

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De premiers détails sur le patch 1.02 d'Elden Ring Nightreign

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Disponible depuis la fin du mois de mai 2025 sur diverses plateformes de jeu,a rencontré un franc succès auprès des joueurs et des joueuses, fans ou non de l'univers. Toutefois, une critique revenait souvent : le jeu ne propose pas de former une équipe de 2. Or, tout cela est sur le point de changer :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, FromSoftware a annoncé que. Comme son nom l'indique, cela permettra aux joueurs et aux joueuses de former une équipe de 2 et partir en expédition ensemble pour affronter les Seigneurs Nocturnes. Cette nouvelle devrait grandement ravir la communauté, qui attendait cet ajout avec une grande impatience.Comme précisé par le studio de développement,, notamment en ce qui concerne l'interface utilisateur. Les joueurs et les joueuses peuvent, par exemple, s'attendre à de plus amples options de filtrage dans le menu dédié aux reliques.À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations à propos du contenu du patch 1.02 d'. Mais, comme à l'accoutumée, nous vous partagerons son patch notes, dès que FromSoftware et Bandai Namco l'auront révélé.Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :