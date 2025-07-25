Elden Ring Nightreign : Le mode duo possède (enfin) sa date de sortie, c'est pour très bientôt

FromSoftware a, récemment, fait une annonce très attendue par la communauté : le mode duo arrive sur Elden Ring Nightreign.
Mise à jour du
30/07/2025
:
La mise à jour 1.02, apportant le mode duo, a été reportée au jeudi 31 juillet 2025.
Disponible depuis la fin du mois de mai 2025 sur diverses plateformes de jeu, Elden Ring Nightreign
a rencontré un franc succès auprès des joueurs et des joueuses, fans ou non de l'univers. Toutefois, une critique revenait souvent : le jeu ne propose pas de former une équipe de 2. Or, tout cela est sur le point de changer : la date d'arrivée du mode duo sur Elden Ring Nightreign a été révélée
.
Le mode duo va être ajouté prochainement sur Elden Ring Nightreign
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, FromSoftware a annoncé que le mode duo sera disponible dès le 30 juillet 2025 sur Elden Ring Nightreign
. Comme son nom l'indique, cela permettra aux joueurs et aux joueuses de former une équipe de 2 et partir en expédition ensemble pour affronter les Seigneurs Nocturnes. Cette nouvelle devrait grandement ravir la communauté, qui attendait cet ajout avec une grande impatience.
Comme précisé par le studio de développement, cet élément sera introduit par le biais d'une toute nouvelle mise à jour, soit le patch 1.02
.
De premiers détails sur le patch 1.02 d'Elden Ring Nightreign
En plus d'apporter le mode duo sur Elden Ring Nightreign, le patch 1.02 inclura diverses améliorations
, notamment en ce qui concerne l'interface utilisateur. Les joueurs et les joueuses peuvent, par exemple, s'attendre à de plus amples options de filtrage dans le menu dédié aux reliques.
À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations à propos du contenu du patch 1.02 d'Elden Ring Nightreign
. Mais, comme à l'accoutumée, nous vous partagerons son patch notes, dès que FromSoftware et Bandai Namco l'auront révélé.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign
, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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