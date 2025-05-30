Le nouveau jeu de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, est désormais arrivé.
Les joueurs et les joueuses appréciant les productions vidéoludiques de FromSoftware attendaient avec une certaine impatience de pouvoir replonger en Entre-terre, via Elden Ring Nightreign
. C'est à présent possible.
Elden Ring Nightreign est, à présent, sorti
En effet, Elden Ring Nightreign est désormais disponible
sur plusieurs plateformes de jeu, et ce, depuis le vendredi 30 mai 2025. Pour être plus précis, c'est depuis minuit (heure française), ce jour-là, que le jeu coopératif de FromSoftware est jouable. Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
Mais Elden Ring Nightreign, qu'est-ce que c'est ?
Considéré comme un spin-off d'Elden Ring, Elden Ring Nightreign
est un jeu coopératif (en solo ou à 3 joueurs), qui mélange les genres, afin d'offrir une expérience nouvelle. Étant majoritairement un roguelite multijoueur, l'opus Nightreign dispose de mécaniques typiques d'un Battle royale. Par exemple, la pluie nocturne pousse les joueurs à se rendre dans une zone sécurisée (comme le gaz sur Warzone, donc), puis vers un boss plutôt coriace.
Toute l'aventure, qui se déroule à Limveld, est ainsi ponctuée par des affrontements contre des ennemis majeurs (à la fin du jour 1 et du jour 2) et se conclut par un combat contre un Nightlord/ Seigneur Nocturne (au jour 3). Chaque expédition (ou run) exige d'emprunter la meilleure route possible, et ce, dans l'objectif de créer un build efficace, et donc à même d'éliminer le boss final.
Si vous désirez en savoir plus à propos du jeu, sachez que notre test d'Elden Ring Nightreign est disponible
. Celui-ci pourrait vous permettre de mieux comprendre le nouveau titre de FromSoftware.
Où acheter Elden Ring Nightreign ?
Comme vous vous en doutez, Elden Ring Nightreign
est vendu sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, etc.) mais aussi chez les revendeurs habituels (Fnac, Micromania, et bien d'autres). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC
- Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction.
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