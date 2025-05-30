Elden Ring Nightreign est disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 mai 2025 à 09h44
Le nouveau jeu de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, est désormais arrivé.
Elden Ring Nightreign est disponible
Les joueurs et les joueuses appréciant les productions vidéoludiques de FromSoftware attendaient avec une certaine impatience de pouvoir replonger en Entre-terre, via Elden Ring Nightreign. C'est à présent possible.

Elden Ring Nightreign est, à présent, sorti

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En effet, Elden Ring Nightreign est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu, et ce, depuis le vendredi 30 mai 2025. Pour être plus précis, c'est depuis minuit (heure française), ce jour-là, que le jeu coopératif de FromSoftware est jouable. Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.

Mais Elden Ring Nightreign, qu'est-ce que c'est ? 

Considéré comme un spin-off d'Elden Ring, Elden Ring Nightreign est un jeu coopératif (en solo ou à 3 joueurs), qui mélange les genres, afin d'offrir une expérience nouvelle. Étant majoritairement un roguelite multijoueur, l'opus Nightreign dispose de mécaniques typiques d'un Battle royale. Par exemple, la pluie nocturne pousse les joueurs à se rendre dans une zone sécurisée (comme le gaz sur Warzone, donc), puis vers un boss plutôt coriace.
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Toute l'aventure, qui se déroule à Limveld, est ainsi ponctuée par des affrontements contre des ennemis majeurs (à la fin du jour 1 et du jour 2) et se conclut par un combat contre un Nightlord/ Seigneur Nocturne (au jour 3). Chaque expédition (ou run) exige d'emprunter la meilleure route possible, et ce, dans l'objectif de créer un build efficace, et donc à même d'éliminer le boss final.

Si vous désirez en savoir plus à propos du jeu, sachez que notre test d'Elden Ring Nightreign est disponible. Celui-ci pourrait vous permettre de mieux comprendre le nouveau titre de FromSoftware.

Où acheter Elden Ring Nightreign ?

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Comme vous vous en doutez, Elden Ring Nightreign est vendu sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, etc.) mais aussi chez les revendeurs habituels (Fnac, Micromania, et bien d'autres). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC
    • Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 46,09 € au lieu de 55 €, soit 16 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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