Elden Ring Nightreign : Comment tenir une arme à deux mains ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juin 2025 à 15h48
Nous vous expliquons comment tenir une arme à deux mains sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : Comment tenir une arme à deux mains ?
Comme sur son aîné (soit Elden Ring), Elden Ring Nightreign met à la disposition des joueurs et des joueuses de nombreuses armes, disposant de diverses caractéristiques (compétences, afflictions, etc.). Certaines d'entre elles peuvent, d'ailleurs, être tenues à deux mains, pour plus d'efficacité. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment tenir une arme à deux mains sur Elden Ring Nightreign.

Comment tenir une arme à deux mains sur Elden Ring Nightreign ?

Sur Elden Ring Nightreign, tenir une arme à deux mains est relativement intéressant, car cela a des effets plutôt positifs. Cela permet, notamment, d'infliger plus de dégâts aux ennemis, tout en augmentant la chance de coups critiques. Cependant, cela coûte un peu plus d'endurance (stamina) et les animations sont plus lentes. Cette action modifie également la compétence d'arme équipée.

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Mais, sans plus tarder, voici la manipulation à effectuer afin de tenir une arme à deux mains sur Elden Ring Nightreign, et ce, sur toutes les plateformes de jeu :
  • PlayStation → Bouton Triangle (maintenir) + R1 ou L1 (en fonction de l'arme choisie - gauche ou droite).
  • Xbox → Bouton Y (maintenir) + RB ou LB (en fonction de l'arme choisie - gauche ou droite).
  • PC → Touche CTRL (maintenir) + Clic gauche ou droit de la souris (en fonction de l'arme choisie - commandes par défaut).
Il suffit de réaliser, de nouveau, cette manipulation pour revenir à la configuration de base, c'est-à-dire tenir une arme à une main. Ainsi, passer d'une arme à une main à une arme à deux mains est relativement intéressant sur Elden Ring Nightreign. Le changement se fait, comme vous l'aurez compris, en seulement quelques secondes.
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En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez retrouver notre tier list des classes d'Elden Ring Nightreign, en complément.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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