Le mode légendaire de PES devrait enfin faire son retour dans eFootball

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2026 à 15h21
Konami frappe un grand coup en annonçant le retour de la Master League dans eFootball. Après des années de disette face à EA Sports, l'éditeur japonais joue la carte de la nostalgie en ressuscitant ce mode de gestion culte, promettant de nouvelles mécaniques pour séduire les fans.
Le mode légendaire de PES devrait enfin faire son retour dans eFootball
C'est une nouvelle que la communauté n'attendait plus vraiment, et pourtant, elle vient de secouer la sphère footballistique virtuelle. Konami a confirmé travailler activement sur le retour de la célèbre Master League pour sa franchise eFootball. Après avoir laissé le champ libre à Electronic Arts et son mode Carrière pendant de trop longues années, l'éditeur japonais semble enfin prêt à écouter ses joueurs historiques. Ce retour aux sources pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre des simulations de football.

Une résurrection attendue depuis la transition eFootball

efootball-ligue-master
Depuis l'abandon de la marque Pro Evolution Soccer au profit d'eFootball, Konami a traversé une zone de turbulences majeure. Le passage au modèle free-to-play et l'orientation presque exclusivement multijoueur avaient laissé sur le carreau une immense partie de la base de fans : ceux qui préféraient la construction d'équipe en solo et la gestion de carrière via la Ligue des Masters. Si Konami avait annoncé, à plusieurs reprises, que ce mode allait faire son retour, la communauté ne l'espérait plus trop. Mais lors de la vidéo « eFootball Connect » publiée le 3 février, l'éditeur a enfin brisé le silence.

Miniature vidéo

Konami a révélé des plans concrets pour réintégrer la Master League dans la franchise. Si aucune date de sortie précise n'a été gravée dans le marbre, l'éditeur promet les premières révélations dès ce mois de février. C'est un signal fort envoyé aux vétérans de la licence qui réclamaient ce mode depuis la refonte du jeu.

Gestion, endurance et tactique au programme

Ce retour ne sera pas un simple copier-coller des versions d'antan. Konami a laissé filtrer quelques détails intéressants sur les mécaniques qui régiront cette nouvelle itération. La gestion de l'effectif sera plus cruciale que jamais. Les joueurs devront surveiller de près la condition physique, la forme du moment et l'endurance de leurs athlètes, des éléments qui ont toujours fait le sel de la simulation japonaise.

Plus intéressant encore, le jeu promet des « résultats variés » en fonction de votre gestion d'équipe, suggérant une profondeur tactique et managériale accrue. 

L'alternative crédible à EA SPORTS FC ?

fc26-
Le marché actuel est saturé par l'approche d'EA Sports FC, focalisée sur l'ouverture de paquets de cartes et les microtransactions en ligne. La Master League a toujours représenté une philosophie différente, plus romantique, où l'on part de rien pour atteindre les sommets, à l'image du mode Carrière qui est délaissé. Cette annonce arrive à un moment où une partie du public juge le genre stagnant sous l'hégémonie d'EA.

Toutefois, une grande inconnue demeure, le format de distribution. eFootball étant devenu une plateforme service en ligne, il reste à voir si cette nouvelle Master League sera une extension payante hors ligne, comme cela avait été suggéré par le passé, ou intégrée différemment au modèle économique actuel. Quoi qu'il en soit, Konami tient peut-être là sa meilleure chance de combler le fossé technique et affectif qui s'est creusé ces dernières années avec sa communauté.

eFootball reste disponible sur PC, PlayStation et Xbox.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

eFootball lance sa nouvelle saison, avec pas mal de nouveautés dont les Tournois personnalisés
eFootball 13 août 2026

eFootball lance sa nouvelle saison, avec pas mal de nouveautés dont les Tournois personnalisés

Konami lance la nouvelle saison d'eFootball avec une mise à jour massive. Au programme : création de tournois personnalisés, fluidité tactique inédite et collaboration inattendue avec PlatinumGames. Une refonte globale qui promet de redéfinir l'expérience sur toutes les plateformes tout en récompensant généreusement la communauté.
eFootball célèbre la Coupe du monde à sa manière, avec des cartes de Messi et Yamal gratuites
eFootball 04 juin 2026

eFootball célèbre la Coupe du monde à sa manière, avec des cartes de Messi et Yamal gratuites

Konami lance une campagne estivale massive pour eFootball afin de célébrer le plus grande compétition internationale. Jusqu'au 23 juillet, les joueurs peuvent récupérer gratuitement des superstars comme Lionel Messi et Lamine Yamal, participer à de nouveaux tournois et débloquer des légendes du ballon rond.
eFootball célèbre un milliard de téléchargements avec le retour d'un mode très attendu, mais il y a un hic
eFootball 10 avril 2026

eFootball célèbre un milliard de téléchargements avec le retour d'un mode très attendu, mais il y a un hic

Le successeur de Pro Evolution Soccer vient de franchir un cap historique avec un milliard de téléchargements. Pour célébrer ce succès colossal, Konami ravive la flamme des joueurs de la première heure en réintégrant temporairement un mode de jeu légendaire qui a marqué l'histoire de la simulation de football.

commentaires (4)

Avatar
Galoxyum Studio (invité) Le 26/03/2026 à 21:19

bonté divine ! si je m'attendais a ca...
il etait pas trop tot !
mais je vois mal le come back du mode de jeu dans efootball qui a toujours
etait un "game as service" les fans pourrait voir cela comme une carotte a demi mangée.

il serait bien plus judicieux d'en faire une chose a part. pes2021 etait un standalone honete.

Avatar
Pedro8775 (invité) Le 07/02/2026 à 16:35

Moi je voudrais le retour du mod légend sur efootball comme sur pes 2021

Avatar
Rdy (invité) Le 05/02/2026 à 16:05

Comment dire ?
Enfin! En espérant que cette fois ci, du concret..

Avatar
Jijou (invité) Le 04/02/2026 à 16:01

Enfin une bonne nouvelle ! A condition que ça se fasse, pas comme l'annonce il y a 4 ans