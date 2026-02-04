Le mode légendaire de PES devrait enfin faire son retour dans eFootball

Konami frappe un grand coup en annonçant le retour de la Master League dans eFootball. Après des années de disette face à EA Sports, l'éditeur japonais joue la carte de la nostalgie en ressuscitant ce mode de gestion culte, promettant de nouvelles mécaniques pour séduire les fans.
C'est une nouvelle que la communauté n'attendait plus vraiment, et pourtant, elle vient de secouer la sphère footballistique virtuelle. Konami a confirmé travailler activement sur le retour de la célèbre Master League pour sa franchise eFootball
. Après avoir laissé le champ libre à Electronic Arts et son mode Carrière pendant de trop longues années, l'éditeur japonais semble enfin prêt à écouter ses joueurs historiques
. Ce retour aux sources pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre des simulations de football.
Une résurrection attendue depuis la transition eFootball
Depuis l'abandon de la marque Pro Evolution Soccer au profit d'eFootball, Konami a traversé une zone de turbulences majeure. Le passage au modèle free-to-play et l'orientation presque exclusivement multijoueur avaient laissé sur le carreau une immense partie de la base de fans : ceux qui préféraient la construction d'équipe en solo et la gestion de carrière via la Ligue des Masters. Si Konami avait annoncé, à plusieurs reprises, que ce mode allait faire son retour, la communauté ne l'espérait plus trop. Mais lors de la vidéo « eFootball Connect
» publiée le 3 février, l'éditeur a enfin brisé le silence.
Konami a révélé des plans concrets pour réintégrer la Master League dans la franchise
. Si aucune date de sortie précise n'a été gravée dans le marbre, l'éditeur promet les premières révélations dès ce mois de février. C'est un signal fort envoyé aux vétérans de la licence qui réclamaient ce mode depuis la refonte du jeu.
Gestion, endurance et tactique au programme
Ce retour ne sera pas un simple copier-coller des versions d'antan. Konami a laissé filtrer quelques détails intéressants sur les mécaniques qui régiront cette nouvelle itération. La gestion de l'effectif sera plus cruciale que jamais
. Les joueurs devront surveiller de près la condition physique, la forme du moment et l'endurance de leurs athlètes, des éléments qui ont toujours fait le sel de la simulation japonaise.
Plus intéressant encore, le jeu promet des « résultats variés
» en fonction de votre gestion d'équipe, suggérant une profondeur tactique et managériale accrue.
L'alternative crédible à EA SPORTS FC ?
Le marché actuel est saturé par l'approche d'EA Sports FC, focalisée sur l'ouverture de paquets de cartes et les microtransactions en ligne. La Master League a toujours représenté une philosophie différente, plus romantique, où l'on part de rien pour atteindre les sommets, à l'image du mode Carrière qui est délaissé. Cette annonce arrive à un moment où une partie du public juge le genre stagnant sous l'hégémonie d'EA.
Toutefois, une grande inconnue demeure, le format de distribution. eFootball étant devenu une plateforme service en ligne, il reste à voir si cette nouvelle Master League sera une extension payante hors ligne, comme cela avait été suggéré par le passé, ou intégrée différemment au modèle économique actuel
. Quoi qu'il en soit, Konami tient peut-être là sa meilleure chance de combler le fossé technique et affectif qui s'est creusé ces dernières années avec sa communauté.
eFootball reste disponible sur PC, PlayStation et Xbox.
commentaires (4)
bonté divine ! si je m'attendais a ca...
il etait pas trop tot !
mais je vois mal le come back du mode de jeu dans efootball qui a toujours
etait un "game as service" les fans pourrait voir cela comme une carotte a demi mangée.
il serait bien plus judicieux d'en faire une chose a part. pes2021 etait un standalone honete.
Moi je voudrais le retour du mod légend sur efootball comme sur pes 2021
Comment dire ?
Enfin! En espérant que cette fois ci, du concret..
Enfin une bonne nouvelle ! A condition que ça se fasse, pas comme l'annonce il y a 4 ans