eFootball célèbre un milliard de téléchargements avec le retour d'un mode très attendu, mais il y a un hic

Le successeur de Pro Evolution Soccer vient de franchir un cap historique avec un milliard de téléchargements. Pour célébrer ce succès colossal, Konami ravive la flamme des joueurs de la première heure en réintégrant temporairement un mode de jeu légendaire qui a marqué l'histoire de la simulation de football.
La sortie d'eFootball
, qui est la relève de PES en version gratuite, pour tenter de relancer la licence, ne s'est pas fait de la meilleure des manières et le titre a très longtemps eu l'étiquette du mauvais élève, entre un gameplay dépassé et des nombreux bugs, sans parler du contenu vide. Si les choses se sont depuis améliorées, un mode manque cruellement à l'appel
, au grand dam de toute une communauté, qui l'a côtoyé des années durant, lors de l'âge d'or de Pro Evolution Soccer. Konami a décidé de le réintégrer, temporairement, pour célébrer le milliard de téléchargements.
Un milliard de joueurs et le retour de la nostalgie
eFootball continue sa progression. Le titre de Konami vient de franchir la barre symbolique du milliard de téléchargements à travers toutes les plateformes
. Une performance majeure pour l'éditeur japonais qui a décidé de marquer le coup en frappant directement dans le cœur des puristes.
Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent découvrir une toute nouvelle campagne baptisée Master League Sprint
. Cet événement à durée limitée se veut être un hommage appuyé au célèbre mode Ligue des Masters qui a fait les beaux jours de la série PES
. L'objectif est de raviver l'essence même de ce mode carrière emblématique où le joueur démarrait avec une équipe fictive de bas de tableau pour l'amener vers les sommets du monde du ballon rond.
Castolo, Minanda et Ronaldinho au rapport
Dans ce Master League Sprint, les amateurs de gestion sportive retrouvent le frisson de la direction de club
. Le système prend en compte la condition physique des athlètes et propose des matchs dits de synergie, où l'alchimie globale de l'équipe est directement impactée par les caractéristiques des joueurs.
À ce sujet, le studio japonais souligne l'importance de cette mécanique :
Les joueurs sont invités à endosser le rôle de manager d'un club, devant gérer leur équipe à travers les recrutements, la planification des entraînements et la sélection des compositions.
Pour pousser l'hommage jusqu'au bout, l'effectif de départ intègre des figures légendaires de la Ligue des Masters originelle
. Les joueurs pourront ainsi retrouver des noms mythiques comme Castolo et Minanda, pour ne citer que ces deux légendes
. En accumulant des points lors des rencontres, il devient possible de recruter de nouveaux talents pour façonner son effectif. Des récompenses quotidiennes sont également de la partie, offrant notamment des pièces eFootball et des opportunités de recrutement aléatoire pour débloquer des légendes mondiales telles que Ronaldinho
.
Toutefois, cette parenthèse enchantée sera de très courte durée. Konami a précisé que cet événement prendra fin le 16 avril, ne laissant qu'une petite semaine aux nostalgiques pour en profiter. Mais la bonne nouvelle est que ce mode devrait faire son retour de manière définitive dans peu de temps.
Un manga officiel et un avenir sur Nintendo
L'univers de la Ligue des Masters s'exporte également au-delà du jeu vidéo. Une série manga intitulée « That Time I Got Reincarnated in PES », écrite par l'auteur de Detroit Metal City, fait son apparition sur le service K MANGA. L'histoire suit un protagoniste transporté dans le monde d'eFootball aux côtés des joueurs fictifs historiques de la franchise.
Enfin, si le jeu principal continue d'évoluer avec de nouvelles commandes comme la feinte avancée, les regards se tournent aussi vers l'avenir de la licence sur d'autres supports. Bien qu'aucune sortie d'eFootball ne soit prévue sur la prochaine console de Nintendo, une déclinaison inédite nommée eFootball Kick-Off arrivera cet été.
Ce titre proposera une expérience davantage axée sur le jeu hors ligne, incluant un mode de tournée mondiale.
eFootball reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.
commentaires (5)
Moi jatend le retour du mod légend avoir son propre joueur avec sa arrière comme sur pes 2021
Je kiff rejouer à pes bien plus réaliste que fifa
J'espère que le vrai monde reviendra un jour... Je suis nostalgique de cette époque
Je n'ai jamais vus un jeux aussi nul.
Hefootbaool nul