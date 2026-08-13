eFootball lance sa nouvelle saison, avec pas mal de nouveautés dont les Tournois personnalisés

Konami lance la nouvelle saison d'eFootball avec une mise à jour massive. Au programme : création de tournois personnalisés, fluidité tactique inédite et collaboration inattendue avec PlatinumGames. Une refonte globale qui promet de redéfinir l'expérience sur toutes les plateformes tout en récompensant généreusement la communauté.

La simulation de football de Konami entame un nouveau chapitre. Avec le déploiement de sa dernière mise à jour majeure, eFootball entend bien consolider sa place sur le marché très concurrentiel des jeux de foot. Cette nouvelle saison apporte son lot d'innovations techniques et de modes de jeu inédits, pensés pour répondre aux attentes d'une communauté toujours plus exigeante sur consoles, PC et supports mobiles.

Des tournois sur mesure et une profondeur tactique repensée

Le mode « Custom Tournament » s'impose comme la véritable attraction de cette mise à jour. Les joueurs ont désormais la liberté de créer et d'administrer leurs propres compétitions, pouvant réunir jusqu'à 8 participants. Cette fonctionnalité permet d'utiliser les effectifs Dream Team tout en imposant des règles et des thématiques spécifiques. Les organisateurs bénéficient même d'un suivi en temps réel des rencontres, renforçant l'aspect communautaire et compétitif du titre.







Sur le terrain, la dimension stratégique franchit un cap avec l'intégration des « Fluid Formations ». Il est désormais possible de basculer instantanément d'un schéma offensif à un bloc défensif en plein match. Couplée aux nouveaux styles de jeu, cette mécanique offre un contrôle total sur l'animation de l'équipe.

Cette fonctionnalité offre une plus grande profondeur stratégique et permet aux joueurs de mettre en place des plans de jeu plus réalistes.

Des améliorations techniques et une collaboration surprenante

Le gameplay gagne également en authenticité grâce à l'introduction de la « Dynamic Volley ». Cette nouvelle mécanique de tir accorde aux attaquants une meilleure maîtrise sur les frappes en première intention lors des phases aériennes. Le studio japonais a par ailleurs revu l'ensemble des animations, des déplacements aux interventions des gardiens, pour fluidifier l'action.

Sur le banc de touche, l'arrivée du technicien italien Antonio Conte marque une première historique. L'entraîneur débarque avec deux combinaisons tactiques distinctes, élargissant encore le champ des possibles pour les joueurs. Mais la véritable surprise vient du partenariat noué avec PlatinumGames Inc. Le célèbre studio d'action a mis son expertise au service des mini-jeux quotidiens. Le nouveau mode Daily Super Play propose ainsi de reproduire des actions spectaculaires via un système basé sur le timing.

Une pluie de récompenses pour les fidèles

Pour accompagner ce lancement, une vaste campagne promotionnelle se tient jusqu'au 3 septembre 2026. Les connexions régulières et l'accomplissement d'objectifs permettent d'engranger des points d'expérience et des GP. Surtout, les joueurs se voient offrir un contrat spécial pour recruter une star du FC Barcelone ou de Manchester United, deux clubs partenaires.

Enfin, les ambassadeurs Lionel Messi et Lamine Yamal sont mis à l'honneur à travers des éditions spéciales. Celles-ci comprennent des éléments de personnalisation exclusifs et des tenues inédites, prouvant que Konami compte bien capitaliser sur ses partenariats de prestige pour séduire les amateurs de ballon rond.

eFootball est toujours disponible en free-to-play sur la quasi-totalité des plateformes.