eFootball célèbre la Coupe du monde à sa manière, avec des cartes de Messi et Yamal gratuites

Konami lance une campagne estivale massive pour eFootball afin de célébrer le plus grande compétition internationale. Jusqu'au 23 juillet, les joueurs peuvent récupérer gratuitement des superstars comme Lionel Messi et Lamine Yamal, participer à de nouveaux tournois et débloquer des légendes du ballon rond.

L'effervescence de la Coupe du monde gagne le monde du jeu vidéo et Konami a décidé de marquer le coup en annonçant le déploiement d'une vaste campagne mondiale pour eFootball. Disponible dès à présent sur toutes les plateformes, cet événement estival se tiendra jusqu'au 23 juillet prochain. L'éditeur nippon compte bien profiter de l'engouement suscité par la compétition, sans jamais la nommer, pour fidéliser sa communauté et attirer de nouveaux curieux sur ses serveurs. Au programme, une avalanche de récompenses exclusives et des défis inédits qui promettent de rythmer les semaines à venir.

Des superstars offertes sur un plateau

La principale attraction de cette campagne réside sans conteste dans les cadeaux de connexion. Konami frappe fort en offrant aux joueurs de simples bonus de présence sous la forme de cartes de très haut niveau. En se connectant simplement au jeu pendant la période de l'événement, les utilisateurs pourront ainsi ajouter le légendaire Lionel Messi et la jeune pépite espagnole Lamine Yamal à leur effectif. Une aubaine pour les amateurs de beau jeu qui souhaitent renforcer leur équipe sans dépenser le moindre centime.

Mais l'éditeur ne s'arrête pas en si bon chemin. Les joueurs réguliers auront également l'opportunité d'accumuler des pièces eFootball, la monnaie virtuelle du jeu, ainsi que des contrats de Sélection. Ces précieux sésames permettront de recruter d'autres grands noms issus des sélections nationales argentine et espagnole. De quoi bâtir une véritable armada pour affronter les défis en ligne.

La route vers le sacre mondial

Pour accompagner cette distribution de cadeaux, eFootball introduit un mode de jeu temporaire baptisé sobrement International Cup 2026. Ce tournoi virtuel invite la communauté à prendre les rênes de son équipe nationale favorite pour tenter de soulever le trophée ultime. De la phase de poules jusqu'aux matchs à élimination directe sous haute tension, l'expérience se veut immersive et compétitive.

En parallèle, le suivi de l'actualité sportive réelle sera assuré par l'intégration des cartes Player of the Day. Les footballeurs qui brilleront sur les véritables pelouses lors du tournoi bénéficieront de versions spéciales dans le jeu, reflétant leurs performances exceptionnelles.

La dimension sociale n'est pas oubliée dans cette grande fête du football. Une nouvelle campagne de parrainage fait son apparition, récompensant les joueurs qui invitent leurs amis à rejoindre la partie. Si les deux parties peuvent gagner des pièces virtuelles, le gros lot se trouve du côté des matchs amicaux. En affrontant ses amis, il sera possible de débloquer la carte épique du milieu de terrain anglais Steven Gerrard.

Rendez-vous donc dès maintenant pour profiter de tout ce contenu dans eFootball, jusqu'au 23 juillet. Le jeu est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.