eFootball et Yu-Gi-Oh! s'unissent et font appelle à Neymar pour un événement choc

KONAMI surprend en fusionnant deux de ses licences phares, eFootball et Yu-Gi-Oh!, dans une collaboration unique qui fait apparaître Neymar Jr. aux côtés du Magicien Sombre.

Neymar Jr. fusionne avec le Magicien Sombre











Des récompenses spéciales pour les duellistes





KONAMI a officialisé une alliance inattendue entre. Cette collaboration multiplateforme s'accompagne de campagnes spéciales offrant des cartes exclusives et des événements dans plusieurs titres phares de l'éditeur, dans le but de promouvoir ses licences.Pour marquer l'événement, KONAMI a dévoilé une bande-annonce spéciale où. Les joueurs qui se connecteront àetentre le 25 septembre et le 23 octobre recevront une carte unique, celle de, l'un des personnages emblématiques de Yu-Gi-Oh!.L'événement permettra aussi de débloquer d'autres cartes inédites,liés à des créatures mythiques comme, là aussi deux créatures majeures de l'univers, connues de toutes et tous.Des événements collaboratifs seront également proposés dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (du 6 octobre au 7 novembre) et dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (du 6 octobre au 4 novembre). Ils offriront des récompenses variées comme des icônes, des fonds d'écran, des protège-cartes exclusifs et des gemmes.Dès le 27 septembre, les fans dupourront eux aussi obtenir des cartes spéciales comme la Carte Jeton Neymar Jrou une édition eFootball du Lapin Sauveteur.KONAMI précise que. Un appel clair aux collectionneurs, qui devront être rapides pour obtenir ces objets uniques.Aujourd'hui,, confirmant son statut de phénomène mondial auprès des fans de tous âges.