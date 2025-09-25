eFootball et Yu-Gi-Oh! s'unissent et font appelle à Neymar pour un événement choc

KONAMI surprend en fusionnant deux de ses licences phares, eFootball et Yu-Gi-Oh!, dans une collaboration unique qui fait apparaître Neymar Jr. aux côtés du Magicien Sombre.
KONAMI a officialisé une alliance inattendue entre eFootball et le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!
. Cette collaboration multiplateforme s'accompagne de campagnes spéciales offrant des cartes exclusives et des événements dans plusieurs titres phares de l'éditeur, dans le but de promouvoir ses licences.
Neymar Jr. fusionne avec le Magicien Sombre
Pour marquer l'événement, KONAMI a dévoilé une bande-annonce spéciale où Neymar Jr. arbore une tenue inédite
. Les joueurs qui se connecteront à eFootball
et eFootball CHAMPION SQUADS
entre le 25 septembre et le 23 octobre recevront une carte unique, celle de Neymar Jr. associé au Magicien Sombre
, l'un des personnages emblématiques de Yu-Gi-Oh!.
L'événement permettra aussi de débloquer d'autres cartes inédites, mettant en scène cinq joueurs de l'équipe de France
liés à des créatures mythiques comme le Dragon Blanc aux Yeux Bleus ou le Dragon Noir aux Yeux Rouges
, là aussi deux créatures majeures de l'univers, connues de toutes et tous.
Des récompenses spéciales pour les duellistes
Des événements collaboratifs seront également proposés dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (du 6 octobre au 7 novembre) et dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (du 6 octobre au 4 novembre). Ils offriront des récompenses variées comme des icônes, des fonds d'écran, des protège-cartes exclusifs et des gemmes.
Dès le 27 septembre, les fans du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!
pourront eux aussi obtenir des cartes spéciales comme la Carte Jeton Neymar Jr.
ou une édition eFootball du Lapin Sauveteur.
KONAMI précise que la distribution des cartes exclusives cessera dès l'épuisement des stocks
. Un appel clair aux collectionneurs, qui devront être rapides pour obtenir ces objets uniques.
Aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit en 9 langues
, confirmant son statut de phénomène mondial auprès des fans de tous âges.
commentaire (1)
Et après ça va s'étonner que FIFA prend tout... en même temps PES est tmbé tellement bas malheureusement