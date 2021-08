Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo?



A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Q: When will Master League be added to eFootball™?



A: Master League will be available as premium downloadable content in the future. Please wait for further announcements. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Il y a quelques semaines, Konami a présenté ses plans pour le prochain PES , qui change de nom pour deveniret laisse de côté les sorties annuelles pour des mises à jour plus fréquentes. L'information la plus importante est sans aucun doute le passage en free-to-play, bien que certaines choses soient disponibles en payant. Face au flou généré par cette annonce, Konami a organisé une petite session de questions-réponses sur Twitter, en répondant aux interrogations de la communauté.Ainsi, comme il fallait nous en douter, lors de la sortie deen automne (aucune date précise pour le moment), les possibilités seront essentiellement les mêmes qu'une démo. Seules quelques équipes seront jouables. Le contenu s'étoffera plus tard durant l'automne, mais là encore, nous n'avons pas plus de précision.L'annonce de contenu payant n'a pas réellement ravi les joueurs,. Cela sera bel et bien le cas avec le mode, similaire au mode Carrière de FIFA. Si Konami avait déjà annoncé qu'il arriverait sous forme de DLC,Espérons que celui-ci ne soit pas trop onéreux, afin qu'un maximum de joueurs puisse y accéder. Espérons aussi pour celles et ceux qui l'achètent qu'ils n'auront pas besoin de débourser encore de l'argent au moment de la mise à jour annuel, notamment pour les transferts.Konami nous rappelle également quea d'abord était pensé pour être joué sur consoles, avant d'être porté sur mobiles. Le studio nous promet de nous en dire un peu plus dans les semaines à venir. Actuellement, seul un court teaser a été partagé :