eFootball PES 2022 devient simplement eFootball et arrive en free-to-play

Il y a quelques semaines,, rumeurs qui viennent d'être confirmées par Konami, qui explique que la franchise va connaître des changements majeurs avec cette nouvelle version. En plus de revoir son nom, pour ne s'appeler que, de nombreuses nouveautés vont arriver dès la fin de cette année.S'il va falloir patienter un peu pour voir ce que donnera la licence, Konami a, d'ores et déjà, partagé les grandes lignes de ces modifications afin que les futurs joueurs puissent avoir un aperçu des objectifs et de ce qui leur sera proposé., tout en proposant « le gameplay le plus précis et réaliste à ce jour » selon Seitaro Kimura, producteur.Côté contenu, son arrivée se fera en plusieurs étapes, dès cet automne. Dans un premier temps, au début de l'automne, nous devrions voir débarquer le jeu avec une expérience très basique, sensible à une démo, avec uniquement des matchs en local avec un nombre d'équipes restreint. Quelques semaines plus tard,. Cet hiver, Konami prévoit d'implanter la compatibilité manettes pour mobiles, puisque eFootball sortira également sur ces plateformes. Les développeurs précisent que certains modes ne seront disponibles qu'en payant, mais assurent que le gameplay restera, quoi qu'il arrive, équilibré et n'aura aucun élément pay-to-win.Enfin, comme nous l'avions vu ces dernières heures sur les réseaux sociaux, Lionel Messi et Neymar Jr seront les ambassadeurs de eFootball , qui continuera de se dévoiler au fil des semaines.