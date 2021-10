eFootball : Konami s'excuse pour les nombreux problèmes, qui seront corrigés prochainement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La transition entre le PES que nous connaissions tous et la nouvelle vision de Konami pour sa simulation de football, nommée, est loin de s'être bien déroulée, bien au contraire. Très vite après sa sortie, ce 30 septembre, les joueurs, curieux par cette nouvelle approche, ont décidé de découvrir cette expérience, qui est similaire à une démo puisque le contenu important ne sera déployé que dans quelques semaines.Cependant, tous ou presque, on fait face à quelques problèmes, à tous les niveaux. Que ce soit lié au gameplay, à l'optimisation, aux animations ou bien d'autre chose, la liste est, malheureusement, trop longue., certains étant parfois très drôles, mais non moins étonnant pour la licence. Tout cela combiné au maigre contenu (ce qui était pour le coup prévu) a fait de eFootball le jeu Steam le plus mal noté de tous les temps , avec, pour 11 900 évaluations, seulement 9 %d de positives.Ce 1er octobre, Konami a donc pris la parole, dans un premier temps pour lister une partie des problèmes qui ont été remontés, mais dans un second temps pour s'excuser.. La qualité sera améliorée au cours des prochaines semaines, grâce à des mises à jour et différents correctifs. Pour conclure, Konami garantit qu'il fera « tout pour satisfaire les joueurs de eFootball autant que possible ».Si vous souhaitez tenter l'expérience, nous rappelons queest disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.