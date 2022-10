eFootball 2023 accueille le mode « Match d’amis »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quelques semaines après l'arrivée de la version 2023 d'eFootball, Konami apporte quelques fonctionnalités, bien qu'une partie du contenu attendu, comme la Ligue des Masters, n'arrivera pas avant 2023 . Pour ce 6 octobre, les joueurs peuvent profiter d'un nouveau mode de jeu en ligne, et de nouveaux packs de cartes.Dès maintenant,», qui permet à deux personnes de sélectionner leur Équipe de rêve. Une fonctionnalité qui était, étrangement, absente jusqu'à maintenant, mais qui laissera les joueurs tester leurs effectifs et leurs tactiques face à d'autres adversaires, sans réel enjeu. Ce mode est disponible sur PC et consoles, mais pas sur mobile.Pour le reste de cette mise à jour,. Chacun de ces packs contient 11 cartes « En vedette », une pour chaque poste, et permet aussi bien aux joueurs bien implantés d'améliorer leur équipe qu'aux nouveaux de partir sur une bonne base.reste disponible en free-to-play sur PC, consoles et mobiles. Du contenu, plus important, sera ajouté ces prochains mois, pour améliorer l'expérience. Après un lancement difficile en 2021, le jeu de football s'est drastiquement amélioré, notamment en lançant la saison 2023, en août dernier.