Dying Light accueille un DLC spécial Viking

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Alors que Valheim , jeu de survie dans l'univers des Vikings, séduit de plus en plus de joueurs depuis son lancement, Techland souhaite proposer à sa communauté de devenir un Viking, ou ce qui s'y rapproche, grâce à un nouveau DLC. Nommé, il vous permettra de récupérer de nombreux cosmétiques à l'effigie de ces derniers, notamment pour les armes avec deux variantes pour les épées et les haches. Deux tenues seront également disponibles, histoire de devenir un vrai Viking.Enfin, deux boucliers seront aussi de la partie, sans oublier un skin pour le buggy, qui ne peut malheureusement pas prendre l'apparence d'un Drakar. Vous pouvez avoir un petit aperçu du contenu de ce DLC dans la vidéo ci-dessous. Notez qu'il est disponible sur toutes les plateformes pour le somme de 3,99 euros. Cependant, il ne s'agit que d'un contenu cosmétique, et aucune mission supplémentaire ou mode de jeu n'est implanté.Pour rappel, Dying Light est sorti en janvier 2015 sur PC, PS4 et Xbox One. Une suite est prévue avec Dying Light 2 , qui devait initialement sortir en 2020, mais Techland l'a reporté à une date indéterminée, mais nous devrions avoir de nouvelles informations très vite