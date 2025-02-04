Dying Light : Un bundle est à récupérer gratuitement, mais faites vite

À l'occasion des célébrations en lien avec les 10 années d'existence de la licence Dying Light, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement des éléments cosmétiques via le premier jeu, pendant quelques jours.

Un bundle gratuit pour l'anniversaire de Dying Light à obtenir

The Dying Light 10th Anniversary Bundle is now available on consoles! Pick it up for free before February 17 and symbolize your role as a beacon of hope for survivors and a formidable force to your enemies. Don't miss out! #DyingLight pic.twitter.com/E1gyfPceAm — Dying Light (@DyingLightGame) February 3, 2025

Hotshot Outfit (un ensemble de vêtements)

Golden Hour (skin pour véhicule)

Sunburst (un revolver)

Dawnbreaker (un shotgun)

Golden Idol (une machette)

PC Édition Standard → 10,62 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.



En cette année 2025, la franchise Dying Light souffle sa dixième bougie et a prévu de fêter cela avec sa communauté. D'ailleurs,, mais il va falloir être rapide car l'offre est à durée limitée.En effet, comme annoncé via un article sur le site officiel et diverses publications sur le compte Twitter/X de la licence,. D'après les informations partagées par le studio de développement Techland, celles et ceux évoluant sur PC ont jusqu'au 10 février prochain pour le réclamer, via les stores, tandis que les joueurs étant sur consoles ont jusqu'au 17 février., qui plairont très certainement à la communauté, à savoir les suivants :Rappelons, en outre, que plusieurs événements vont se rendre disponibles, tout au long du mois de février 2025, sur. L'ensemble étant résumé dans une roadmap que les développeurs ont précédemment partagée., qui est sorti en 2015, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenairevous le propose sur :