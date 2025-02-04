Dying Light : Un bundle est à récupérer gratuitement, mais faites vite

À l'occasion des célébrations en lien avec les 10 années d'existence de la licence Dying Light, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement des éléments cosmétiques via le premier jeu, pendant quelques jours.
En cette année 2025, la franchise Dying Light souffle sa dixième bougie et a prévu de fêter cela avec sa communauté. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent actuellement récupérer un bundle gratuit sur Dying Light
, mais il va falloir être rapide car l'offre est à durée limitée.
Un bundle gratuit pour l'anniversaire de Dying Light à obtenir
En effet, comme annoncé via un article sur le site officiel et diverses publications sur le compte Twitter/X de la licence, il est à présent possible de récupérer gratuitement le pack « The Dying Light 10th Anniversary Bundle », sur Dying Light
. D'après les informations partagées par le studio de développement Techland, celles et ceux évoluant sur PC ont jusqu'au 10 février prochain pour le réclamer, via les stores, tandis que les joueurs étant sur consoles ont jusqu'au 17 février.
Le pack « Dying Light 10th Anniversary Bundle » de Dying Light contient divers éléments
, qui plairont très certainement à la communauté, à savoir les suivants :
- Hotshot Outfit (un ensemble de vêtements)
- Golden Hour (skin pour véhicule)
- Sunburst (un revolver)
- Dawnbreaker (un shotgun)
- Golden Idol (une machette)
Rappelons, en outre, que plusieurs événements vont se rendre disponibles, tout au long du mois de février 2025, sur Dying Light
. L'ensemble étant résumé dans une roadmap que les développeurs ont précédemment partagée.Dying Light
, qui est sorti en 2015, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming
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