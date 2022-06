Dying Light : Une Definitive Edition arrive

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si(de son nom complet) est arrivé récemment sur la plupart des plateformes de jeu, le studio Techland n'a pas oublié le tout premier opus de la licence,. D'ailleurs, après un suivi de plus de sept ans, les développeurs ont décidé de sortirEn effet,arrive dans seulement quelques heures au moment où nous écrivons ces lignes, puisque sa date de sortie est fixée au. Cette édition de Dying Light est dite « ultime » puisqu'elle comporte le jeu de base ainsi que les 26 DLC disponibles à ce jour (dont les bundles et les packs d'extension). Elle doit débarquer sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard, en revanche.D'ailleurs, notons que Dying Light: Definitive Edition, disponible en version numérique, profitera d'une belle réduction, allant jusqu'à -70 % selon les stores et régions (Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, GOG et Microsoft Store). Tous les joueurs et toutes les joueuses possédant la version Platinum du jeu auront automatiquement et gratuitement accès à la Definitive Edition.Afin de remercier la communauté Dying Light, les développeurs de chez Techland ont également décidé d'offrir. Il s'agit du pack d'unités tactiques Harran. Cette offre est à durée limitée et prendra fin deux semaines après la sortie de Dying Light: Definitive Edition.