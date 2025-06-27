Dying Light ressortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ? Les développeurs répondent



le 27 juin 2025 à 11h45 Publié par Justine Manchuelle le 27 juin 2025 à 11h45

Avec l'introduction des « Nintendo Switch 2 Éditions », de nombreux jeux proposés sur la première Switch bénéficient de meilleures performances sur cette nouvelle console. Mais Dying Light aura-t-il droit au même traitement ?