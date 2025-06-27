Dying Light ressortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ? Les développeurs répondent

Avec l'introduction des « Nintendo Switch 2 Éditions », de nombreux jeux proposés sur la première Switch bénéficient de meilleures performances sur cette nouvelle console. Mais Dying Light aura-t-il droit au même traitement ?
Le lancement de la Nintendo Switch 2 a permis à d'anciens titres de bénéficier d'une mise à jour gratuite ou payante permettant de profiter de graphismes améliorés et de fonctionnalités inédites. La liste inclut des jeux comme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Pokémon Écarlate et Violet ou encore Super Mario Party Jamboree.
Cependant, les passionnés de la saga Dying Light
se demandent si le titre va intégrer le catalogue de la Nintendo Switch 2, surtout depuis l'arrivée de la nouvelle mise à jour « Retouched » . Face aux interrogations des joueurs, les développeurs de Techland ont répondu
via un communiqué de presse adressé à IGN
.
Aucun portage sur Nintendo Switch 2 prévu pour Dying Light
Si vous possédez Dying Light sur Nintendo Switch, vous pouvez continuer de profiter du titre sur la Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité. Cependant, si vous espérez une version remasterisée du titre et pensée pour la nouvelle console de Nintendo, celle-ci ne verra pas le jour. Techland a confirmé qu'en « ce qui concerne un portage sur Switch 2 du jeu original Dying Light, ce n'est pas prévu
».
La mise à jour Retouched ne sera pas proposée sur la version Nintendo Switch du titre
Si la mise à jour Retouched de Dying Light est disponible depuis le 26 juin 2025 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, la Nintendo Switch manque à l'appel. En effet, Techland a précisé dans le même communiqué que la console de Nintendo ne bénéficiera pas de cette mise à jour graphique, au grand désespoir des joueurs.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un contenu en lien avec la franchise fait face à quelques soucis sur Nintendo Switch. En 2021, la sortie d'une « version cloud » de Dying Light 2
avait été annoncée sur la console. D'après le site web de Nintendo, cette version serait sortie le 2 avril 2022, mais n'est plus disponible aujourd'hui.
Malgré ces mauvaises nouvelles, Tymon Smektala (directeur de Techland) a déclaré qu'il « adorerait » que Dying Light: The Beast arrive sur la Switch 2
, mais qu'il n'avait « rien à annoncer
» à l'heure actuelle.
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