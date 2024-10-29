Dying Light : Le premier opus plus populaire que sa suite sur Steam

Alors que le deuxième opus continue d'effrayer les joueurs, le premier volet de la saga Dying Light connait un surprenant regain de popularité sur la plateforme de Valve.
À l'approche de la nuit du 31 octobre, les jeux d'horreur ou mettant en scène des zombies
font le bonheur des amateurs de frissons. Sans surprise, des titres comme The Quarry, Until Dawn ou Little Nightmares sont très joués à cette période de l'année. Parmi ces noms qui sont associés à l'ambiance d'Halloween, Dying Light siège en bonne place. En toute logique, il serait légitime de penser que les joueurs privilégient le deuxième opus de la franchise car il est le plus récent. Pourtant, sur Steam, c'est Dying Light
premier du nom qui a les faveurs du public.
Dying Light au top sur Steam grâce à une promotion
Le titre développé par Techland donne l'illusion d'être le personnage principal d'un film de zombies. Avec ses combats lents et difficiles, venir à bout de chaque mort-vivant est un défi qui procure autant de frissons que d'adrénaline. L'atmosphère des combats est amplifiée par le cycle jour-nuit ainsi par une multiplication des menaces si vous ne rentrez pas vous cacher avant que le ciel devienne noir.
Tous ces éléments ont incité des dizaines de milliers de joueurs à replonger dans l'ambiance de Dying Light. En effet, SteamDB a enregistré une hausse du nombre de joueurs actifs sur le titre depuis le 24 octobre dernier.
Un pic de connexion réunissant 24 820 joueurs a même été noté le 28 octobre. Si la nuit du 31 octobre contribue à ces résultats, le titre est proposé à tout petit prix pendant une durée limitée.
Jusqu'au 6 novembre 2024, Dying Light bénéficie d'un rabais de 85 % sur son prix initial
. Il est disponible à 2,99 €, le prix le plus bas jamais observé pour le titre sur Steam
. Alors si vous voulez passer une nuit d'Halloween effrayante aux côtés des zombies, n'attendez pas pour profiter de cette promotion exceptionnelle. Et si Dying Light ne suffit pas à combler vos envies de frayeur, découvrez 10 jeux qui vont vous glacer le sang
!
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