Niveau maximum Dying Light: The Beast : Quel est le level cap ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 septembre 2025 à 16h17
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Dying Light: The Beast, sachez que nous vous apportons toutes les informations à savoir à propos du level cap sur le nouvel opus Dying Light.
Niveau maximum Dying Light: The Beast : Quel est le level cap ?
Durant toute leur aventure sur Dying Light: The Beast, développé ainsi qu'édité par Techland, les joueurs et les joueuses gagneront des points d'expérience, faisant ainsi monter le niveau de Kyle Crane, le protagoniste de ce nouvel opus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur Dying Light: The Beast, afin de savoir quand la progression sera bloquée.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Dying Light: The Beast ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Le niveau maximum, aussi dit level cap, sur Dying Light: The Beast est 15. Ce qui peut sembler peu. Toutefois, il se pourrait que vous n'atteigniez pas le niveau maximum sur Dying Light: The Beast en ne vous intéressant qu'à l'histoire principale. En effet, afin de maximiser vos gains de points d'expérience, et ainsi atteindre le level cap, il est nécessaire de s'intéresser aux quêtes secondaires, aux activités annexes et d'éliminer des zombies coriaces, comme les « Volatiles ».

Cependant, faites très attention durant votre périple aux côtés de Kyle Crane à Castor Woods, si vous avez opté pour les niveaux de difficulté les plus élevés (ce n'est pas le cas en mode histoire/story) : si vous mourrez, vous perdrez de l'XP. Nous vous conseillons, de ce fait, de bien faire attention à cela et donc de bien vous préparer en cas d'affrontements difficiles. Si ce paramètre vous dérange, n'hésitez pas à changer la difficulté.

Comment monter de niveau sur Dying Light: The Beast ?

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Comme dans la plupart des jeux du même genre, il existe plusieurs façons de gagner des points d'expérience et ainsi monter de niveaux sur Dying Light: The Beast. D'ailleurs, voici quelques exemples :
  • Effectuer les missions principales.
  • Terminer des quêtes secondaires.
  • Traquer les zombies les plus redoutables (Volatiles, etc.).
D'ailleurs, pour bien progresser, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Dying Light: The Beast, qui vous donne l'emplacement du loot, des quêtes, des collectibles ou encore la position de certains ennemis.

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En guise de conclusion, rappelons que Dying Light: The Beast est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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