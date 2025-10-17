Dying Light: The Beast va s'offrir de nombreuses nouveautés, dont le New Game+, dans les semaines à venir

Techland a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus à venir sur Dying Light: The Beast.
Le standalone Dying Light: The Beast
, qui est sorti au cours du mois de septembre 2025, n'a pas encore dit son dernier mot. Le studio de développement Techland a prévu de suivre son dernier jeu pendant un moment et a, d'ailleurs, indiqué que de multiples nouveautés arrivent prochainement sur Dying Light: The Beast
.
Des nouveautés, dont le New Game+, en approche sur Dying Light: The Beast
Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Techland a précisé que de nouveaux contenus débarquent bientôt sur Dying Light: The Beast, et ce, grâce à une nouvelle feuille de route
.
Ainsi, les développeurs ont prévu d'ajouter le mode New Game+ (« Nouvelle Partie Plus » en français), les « Legend Levels », mais aussi un nouveau mode de difficulté dit « Nightmare »
. En plus de cela, le studio de développement va implanter le Ray Tracing sur PC, de nouvelles exécutions d'armes et des améliorations aussi bien visuelles que de qualité de vie
. Dying Light: The Beast devrait, par ailleurs, s'offrir une collaboration avec PUBG Mobile
.
Pour le moment, Techland n'a pas partagé de date de sortie précise pour ces différentes nouveautés. Or, celles-ci devraient être introduites sur Dying Light: The Beast
au cours des 11 prochaines semaines. En attendant, les joueurs et les joueuses peuvent se plonger dans de nouveaux défis.
De nouveaux défis communautaires sur Dying Light: The Beast
En complément, Techland a prévu une série de nouveaux défis communautaires pour les semaines à venir
. Disponibles jusqu'au 7 janvier 2026, et se renouvelant toutes les semaines, ces nouveaux challenges permettront ainsi aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses plus ou moins importantes. Par exemple, la semaine 4, soit du 6 au 13 novembre, donnera une récompense épique. Une dite « légendaire « pourra être réclamée le 7 janvier prochain.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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