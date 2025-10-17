Dying Light: The Beast va s'offrir de nombreuses nouveautés, dont le New Game+, dans les semaines à venir

Techland a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus à venir sur Dying Light: The Beast.

Des nouveautés, dont le New Game+, en approche sur Dying Light: The Beast

Can you believe it's almost been a month since we UNLEASHED THE BEAST?



Well, there's even more to come over the next 11 weeks. Check out the awesome graphic below to see what you can expect from us in what remains of 2025. pic.twitter.com/lJHxYuLcpK — Dying Light (@DyingLightGame) October 16, 2025

De nouveaux défis communautaires sur Dying Light: The Beast

Le standalone, qui est sorti au cours du mois de septembre 2025, n'a pas encore dit son dernier mot. Le studio de développement Techland a prévu de suivre son dernier jeu pendant un moment et a, d'ailleurs, indiqué queEffectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise,Ainsi, les développeurs ont prévu d'ajouter. En plus de cela, le studio de développement va implanterPour le moment, Techland n'a pas partagé de date de sortie précise pour ces différentes nouveautés. Or, celles-ci devraient être introduites surau cours des 11 prochaines semaines. En attendant, les joueurs et les joueuses peuvent se plonger dans de nouveaux défis.En complément,. Disponibles jusqu'au 7 janvier 2026, et se renouvelant toutes les semaines, ces nouveaux challenges permettront ainsi aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses plus ou moins importantes. Par exemple, la semaine 4, soit du 6 au 13 novembre, donnera une récompense épique. Une dite « légendaire « pourra être réclamée le 7 janvier prochain.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.