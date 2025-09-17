Dying Light: The Beast : Faut-il avoir terminé les deux premiers jeux pour jouer à ce nouvel opus ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2025 à 16h05
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux deux premiers opus de la licence Dying Light pour parcourir Dying Light: The Beast. Nous vous partageons la réponse.
Dying Light: The Beast : Faut-il avoir terminé les deux premiers jeux pour jouer à ce nouvel opus ?
Le tout nouvel opus de la franchise Dying Light, à savoir Dying Light: The Beast, débarque, comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025. D'ailleurs, ce titre marquera la retour de Kyle Crane, le personnage principal de Dying Light. De ce fait, certaines personnes au sein de la communauté se demandent s'il faut nécessairement avoir terminé les deux premiers jeux de la licence Dying Light avant de jouer à Dying Light: The Beast.

Faut-il avoir joué à Dying Light et à Dying Light 2 pour faire Dying Light: The Beast ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : il n'est absolument pas nécessaire, ni obligatoire, d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement le premier jeu Dying Light pour jouer à Dying Light: The Beast. Dans la même idée, avoir joué à Dying Light 2: Stay Human n'est pas une obligation non plus. Évidemment, si vous avez passé du temps sur ces deux titres, vous pourrez plus facilement prendre en main le gameplay de Dying Light: The Beast et déceler les potentielles références.

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Dans la FAQ à propos de Dying Light: The Beast, qui est à retrouver sur le site officiel, les développeurs ont bien précisé que les nouveaux venus sur la licence ne seront perdus car cet opus peut être un bon point d'entrée dans la franchise : 
Si vous avez joué à l'un des deux jeux précédents [Dying Light et Dying Light 2], vous aurez une meilleure compréhension du personnage, mais si vous découvrez l'univers de Dying Light, ce jeu vous offrira une excellente occasion de commencer votre aventure ! Après avoir échappé à des années de captivité, le monde est aussi nouveau pour Kyle que pour vous.
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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous êtes un nouveau venu sur la franchise, vous pouvez tout à fait commencer votre exploration de la licence de Techland via Dying Light: The Beast. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas fait Dying Light, Techland a partagé une vidéo, sur sa chaîne YouTube, qui offre un résumé des précédentes aventures de Kyle Crane.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Dying Light: The Beast sort le 18 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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