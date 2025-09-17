Dying Light: The Beast : Faut-il avoir terminé les deux premiers jeux pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux deux premiers opus de la licence Dying Light pour parcourir Dying Light: The Beast. Nous vous partageons la réponse.

Faut-il avoir joué à Dying Light et à Dying Light 2 pour faire Dying Light: The Beast ?

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Si vous avez joué à l'un des deux jeux précédents [Dying Light et Dying Light 2], vous aurez une meilleure compréhension du personnage, mais si vous découvrez l'univers de Dying Light, ce jeu vous offrira une excellente occasion de commencer votre aventure ! Après avoir échappé à des années de captivité, le monde est aussi nouveau pour Kyle que pour vous.

Le tout nouvel opus de la franchise Dying Light, à savoir, débarque, comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025. D'ailleurs, ce titre marquera la retour de Kyle Crane, le personnage principal de Dying Light. De ce fait, certaines personnes au sein de la communauté se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Évidemment, si vous avez passé du temps sur ces deux titres, vous pourrez plus facilement prendre en main le gameplay deet déceler les potentielles références.Dans la FAQ à propos de, qui est à retrouver sur le site officiel, les développeurs ont bien précisé que les nouveaux venus sur la licence ne seront perdus car cet opus peut être un bon point d'entrée dans la franchise :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas fait Dying Light, Techland a partagé une vidéo, sur sa chaîne YouTube, qui offre un résumé des précédentes aventures de Kyle Crane.En guise de conclusion, rappelons quesort le 18 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.